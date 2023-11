Riscaldamentu Articu Accelerazione di a Temperature Globale, Azzione Urgente Necessaria

By

Un studiu rivoluzionariu publicatu in a rivista "Earth System Dynamics" hà revelatu chì l'Articu si riscalda à un ritmu alarmante, quasi quattru volte più veloce di a media globale. Stu fenomenu di riscaldamentu rapidu face avà chì a temperatura glubale aumentà à un ritmu assai più veloce cà i punti di riferimentu delineati in l'Accordu di Parigi.

Cumandatu da u prufessore Julienne Stroeve da l'Università di Manitoba, u studiu hà u scopu di scopre a cuntribuzione di l'Articu à u riscaldamentu glubale è di valutà a rapidità chì avemu avvicinatu à i limiti di temperatura critica stabiliti in l'Accordu di Parigi - 1.5 gradi Celsius è 2 gradi Celsius.

I risultati di a ricerca indicanu chì, se l'Articu ùn anu micca sperimentatu stu riscaldamentu acceleratu, u mondu ghjunghje à una crescita di temperatura di dui gradi circa ottu anni dopu à a trajectoria attuale. Questu dimostra u rolu cruciale di l'Articu in l'aumentu di a temperatura globale.

Per ghjunghje à sti cunclusioni, a squadra hà utilizatu simulazioni di mudelli climatichi. Anu paragunatu e proiezioni senza u rapidu scaldamentu di l'Articu à i mudelli di u mondu reale, chì li permettenu di verificà l'estensione è a cronologia di l'aumentu di a temperatura. E simulazioni anu revelatu chì, in l'absenza di u riscaldamentu articu, i soglia di l'Acordu di Parigi seranu violate cinque anni dopu (1.5 gradi Celsius) è ottu anni dopu (2 gradi Celsius) cà e prughjezzione attuale.

U prufessore Stroeve sottolinea l'imperativu per l'azzione immediata, dicendu chì simu in una dicada cruciale induve a mancanza di riduce l'emissioni inevitabbilmente risulterà à superà a soglia di 1.5 gradi. Ella enfatiza l'impurtanza di a salvaguardia di u ghjacciu è a neve di l'Articu, sottulinendu u rolu chì ghjucanu in a regulazione di a temperatura globale.

Hè criticu per sensibilizà nantu à l'impattu prufondu di u riscaldamentu articu è l'urgenza di sforzi concertati per mitigà u cambiamentu climaticu. Preservà sta regione vulnerabile ùn hè micca solu una preoccupazione ambientale; hè cruciale per u benessiri di u nostru pianeta è di e generazioni future.

S & P

Chì ghjè l'accordu di Parigi ?

L'Accordu di Parigi hè un trattatu internaziunale aduttatu in u 2015, chì hà u scopu di cumbatte u cambiamentu climaticu è di riduce l'emissioni di gasi di serra per mitigà u riscaldamentu glubale. Perchè u riscaldamentu articu hè più veloce di a media globale?

L'Articu si riscalda più veloce per via di un prucessu chjamatu amplificazione Articu, induve i meccanismi di feedback pusitivi, cum'è a fusione di ghiaccio è neve, cuntribuiscenu à più riscaldamentu. Chì sò e cunsequenze di u riscaldamentu articu acceleratu?

L'accelerazione di u riscaldamentu articu risulta in a perdita di u ghjacciu marinu, chì disturba l'ecosistema è cuntribuisce à l'aumentu di u nivellu di u mari. Intensifica ancu i fenomeni climatichi estremi è aggrava u riscaldamentu glubale. Chì ponu fà l'individui per affruntà u riscaldamentu articu ? A riduzione di l'impronta di carbonu persunale, u sustegnu di l'iniziativi di energia rinnuvevuli, è a difesa di e pulitiche cuscenti di u clima pò aiutà à mitigà u riscaldamentu articu è i so impatti.