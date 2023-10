L'Orionid Meteor Show 2023: Un spettaculu celestiale chì ùn vulete micca mancà

A pioggia annuale di meteoriti di l'Orionidi hè prevista à u piccu u 22 d'ottobre di u 2023, offrendu una mostra celeste chì ùn vulete micca mancà. Cunnisciuti per i so meteori brillanti è veloci, l'Orionidi creanu una sperienza visuale stupente in u celu di notte.

I meteori di a pioggia di l'Orionidi viaghjanu à una velocità di più di 148,000 miles per ora (66 chilometri per seconda) è anu u putenziale di diventà bole di focu, pruducia splutazioni prolongate di luce. Spessu lascianu "treni" brillanti mentre passanu, chì ponu persiste per parechji sicondi à minuti. Ancu s'ellu parenu urigginari da a custellazione di l'Orione, i meteori sò in realtà minuscule frammenti è particelle, tipicamente da comete o asteroidi, chì brusgianu quandu entranu in l'atmosfera di a Terra.

In u casu di l'Orionidi, sti meteori sò detriti pruduciuti da a Cometa Halley, una cometa chì passa u Sole è a Terra ogni 75 à 79 anni. Ogni volta chì a Cometa di Halley si avvicina à u sistema solare internu, sparghje trà 3 à 10 piedi di u so materiale.

Per prufittà di a megliu esperienza di vista, hè cunsigliatu di guardà da 45 à 90 gradi di distanza da u puntu radiante in u celu. Questa perspettiva permette à i meteori di apparisce più longu è più spettaculari. Fighjendu direttamente à u radiante pò fà chì i meteori parenu più brevi per un effettu chjamatu scorcio.

L'Orionidi tipicamente producenu da 15 à 20 meteori per ora à u so piccu quandu osservatu da i lochi cù una contaminazione luminosa minima. In ogni casu, ci sò stati casi in u passatu quandu u conte di meteoriti hà triplicatu stu numeru. Quist'annu, l'attività intensa ùn hè micca prevista.

U megliu tempu per fighjà a pioggia di meteoriti hè durante l'ora immediata dopu a mezzanotti finu à l'alba. L'Orionidi sò fortuiti à u piccu durante u weekend in u 2023, facendu più convenientu per stà tardi. A pioggia di meteorite hè visibile da l'emisferu nordu è miridiunali, cù i telespettatori in l'emisferu nordu di fronte à u sud-est è quelli in l'emisferu miridiunali di fronte à u nordeste.

A Cometa di Halley, a fonte di i meteori Orionid, hè unu di i cometi più famosi è face una apparizione circa una volta ogni 76 anni. A so ultima apparizione hè stata in u 1986, è hè previstu di vultà in u 2061. L'Orionidi servenu com'è un ricordu di a presenza persistente di u cometa in i nostri celi.

Ch'ella sia un astronomu espertu o un observatore curiosu, a pioggia di meteoriti di l'Orionidi 2023 prumetti di esse un spettaculu celeste chì ùn deve esse mancatu. Assicuratevi di truvà un locu luntanu da e luci brillanti di a cità è portate una sedia di prato o una manta per stà còmode mentre gode di u spettaculu.

Fonti: NASA, EarthSky, American Meteor Society