Un ricercatore colombiano chì studia u materiale extraterrestre in campioni di polveri purtati à a Terra

Un ghjovanu ricercatore culumbianu, Camilo Jaramillo-Correa, hà avutu l'uppurtunità unica di studià campioni di polvera purtati da u spaziu. I campioni sò stati raccolti da a missione Hayabusa2 di l'agenzia spaziale giapponese, chì hè diventata a prima à trasmette l'imaghjini da i rovers operativi nantu à un asteroide è hà tornatu campioni geologichi à a Terra. Jaramillo-Correa, chì studiava u so PhD in Ingegneria Nucleare à l'epica, hà cuncipitu è ​​custruitu una capsula di mostra sigillata per cuntene i campioni è prutegge da a contaminazione di l'aria.

I so mentori anu dumandatu s'ellu era pussibule di utilizà a capsula per studià u materiale extraterrestre, è Jaramillo-Correa hà mudificatu è pruvatu a capsula per risponde à i stretti requisiti per a prutezzione di mostra. A squadra hà realizatu studii nantu à dui gruppi di campioni di l'asteroide Ryugu: particelle individuali è polveri fini. L'analisi hè in corso, ma aspettanu di ottene infurmazioni nantu à a cumpusizioni, e proprietà è e pussibuli evidenza di l'intemperia spaziale di l'asteroidi.

Studià l'asteroidi hè impurtante per dui motivi principali, secondu Jaramillo-Correa. Prima, furnisce una snapshot di i primi stadi di u Sistema Solare è ponu aiutà à capiscenu cumu si furmò u pianeta Terra, è ancu l'origine di a vita. Siconda, studià l'asteroidi pò furnisce insights in l'effetti di l'intemperie spaziale è a contaminazione atmosferica.

U viaghju di Jaramillo-Correa da a Colombia à i Stati Uniti per a so ricerca mette in risaltu ancu e differenze in l'ambienti di ricerca è l'accessu à e risorse. Hà nutatu chì i circadori in i Stati Uniti anu un accessu assai più faciule à risorse, cum'è strumenti, cumparatu à quelli in Colombia. Malgradu questu, hà amparatu à apprezzà e capacità di u so laboratoriu in Colombia è à esse risorsu.

Un altru ricercatore colombiano, Andrea Guzman Mesa, hà perseguitu i so sogni in u campu di l'astrofisica. U so PhD cuncintrau à studià l'atmosfera di i pianeti fora di u nostru sistema solare. Ella paragunò mudelli atmosferichi cù dati d'osservazione utilizendu quadri di apprendimentu di macchina per fà predizioni nantu à a cumpusizioni di quelle atmosfere. Guzman Mesa hè statu ancu strumentale per rinfurzà a visibilità per i scientifichi femini in Colombia, sperendu di purtà un veru cambiamentu in l'ecosistema di ricerca di u paese.

