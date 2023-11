Una nova statua svelata à u liceu Nossal per onore a legenda locale

Nossal High School in Berwick hà revelatu recentemente una statua di bronzu di grandezza naturale in onore di u stimatu Sir Gustav Nossal AC. Creata da i scultori di fama internaziunale Gillie è Marc, sta magnifica statua rende tributu à i rimarchevuli rializazioni scientifiche di Sir Nossal, a so cuntribuzione inestimabile à a scola, è a so natura accessibile è amichevule.

U 20 di nuvembre, a cumunità scolastica si riunì per assistisce à a grande inaugurazione di a statua, cummemorandu l'eredità durabile di Sir Nossal. U duttore John Inns, u presidente di u cunsigliu di a scola, hà manifestatu u so piacè di vede finalmente chì a statua vene à a vita dopu à parechji anni di pianificazione è preparazione attenta, chì hà cuminciatu in 2019 cù u scopu di coincide cù l'anniversariu di 10 anni di a scola. 2020.

U direttore fundatore di Nossal High School, Roger Page, hà sparte i so pinsamenti nantu à u significatu di a statua. Soulignant le rôle intégral de Sir Nossal au sein de la communauté scolaire, Page a exprimé son espoir que la statue servirait d'hommage approprié à leur connexion. Hà enfatizatu ancu chì Sir Nossal visitava spessu a scola, pigliendu u tempu per interagisce cù i studienti, u persunale è i visitori. Cum'è un simbulu di sta interazzione apprezzata, a statua di bronzu di un Sir Nossal sedutu serà affissata à l'entrata principale di a scola.

Al di là di a so ricunniscenza lucale, Sir Gustav Nossal hè una figura di fama naziunale è internaziunale. Premiatu l'Australian of the Year in 2000, Sir Nossal hà lasciatu una marca indelebile in e cumunità australiane è glubale. À fiancu à u so travagliu rivoluzionariu in u campu di l'immunologia, si hè ancu dedicatu à numerosi sforzi umanitarii. I so rializazioni notevoli includenu a presidenza di u Prugramma Globale di Vaccini è Immunizazione in l'Organizazione Mondiale di a Salute, è ancu di cullaburazione cù u Programma di Vaccine di a Fundazione Bill è Melinda Gates.

Natu in Austria in u 1931, Sir Nossal hà migratu in Australia à a ghjovana età. Superendu a barriera linguistica, hà eccellendu accademicu, diventendu u primu studiente in a so scola è eventualmente guadagnà u so diploma di medicina da l'Università di Sydney. In seguitu, Sir Nossal hà perseguitu u so Ph.D. à l'Università di Melbourne. A so illustre carriera l'hà purtatu à u rinumatu Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) di Melbourne, induve hà servitu cum'è direttore da u 1965 à u 1996.

Sir Nossal hà dettu a so speranza chì a statua, à fiancu à a so influenza in corso in a scola, ispirarà e generazioni future à realizà i so sogni. Hà ricurdatu à l'audienza chì l'Australia hè un paese di grandi opportunità è hà spressu a so gratitudine è a fiertà di stà davanti à elli. Sir Gustav Nossal hà incuraghjitu à tutti à ricurdà u so tempu à Nossal High School cun affettu.

U prughjettu di a statua hè statu resu pussibule à traversu i cuntributi di a cumunità scolastica è generose donazioni da i fornitori di cummerciale cum'è PSW Uniforms è Edunet Computers, è ancu una donazione sustanziale da u WEHI in ricunniscenza di i preziosi cuntributi di Sir Gustav Nossal à a ricerca medica è à u l'urganizazione stessa.

-

FAQ

Quale hè Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal hè un scientist australianu natu in Austria è umanitariu. Hè rinumatu per u so travagliu in u campu di l'immunologia è hà fattu cuntributi significativi à a ricerca medica in u mondu. Sir Nossal hà ricevutu u premiu australianu di l'annu in u 2000 è hà servitu in pusizioni di dirigenza cù urganisazioni stimate cum'è l'Organizazione Mondiale di a Salute è u prugramma di vaccinazione di a Fundazione Bill è Melinda Gates.

Perchè una statua hè stata svelata à u Nossal High School ?

A statua di bronzu hè stata presentata à Nossal High School per onore i rializazioni di Sir Gustav Nossal, u so rolu strumentale in a cumunità scolastica, è a so natura accessibile. A statua serve com'è un tributu à i so cuntributi scientifichi è a so influenza cuntinua cum'è una fonte d'ispirazione per i studienti è u persunale.

Quale hà creatu a statua?

A statua hè stata creata da scultori ricunnisciuti internaziunali Gillie è Marc, cunnisciuti per u so talentu eccezziunale è a capacità di catturà l'essenza è i rializazioni di figure notevuli.