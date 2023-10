Nuvelle Norme in Cile Scopu di riduce a contaminazione luminosa è prutegge i celi scuri

U Cile hè cunnisciutu per e so cundizioni eccezziunali di osservazione di e stelle, cù u Desert d'Atacama chì hè unu di i migliori lochi per l'astrònomu per via di u so celu chjaru è a minima contaminazione luminosa. Per priservà questi celi scuri per l'astronumia è affruntà l'effetti preghjudizii di a contaminazione luminosa nantu à a salute umana è a biodiversità, u Ministeru di l'Ambiente cilenu hà introduttu un New Standard National Lighting.

Auparavant, les régions qui accueillent des observatoires majeurs en Cile avaient des régulations d'éclairage spécifiques pour protéger leur statut de ciel sombre. Avà, sti standard sò allargati in u restu di u paese per prumove pratiche di illuminazione esterna rispunsevuli è sustinibili.

U novu standard di illuminazione si focalizeghja nantu à migliurà l'illuminazione esterna passendu da una luce blu intensa à tonalità ambra più dolce. Stu cambiamentu aiuta à minimizzà l'impatti negativi nantu à a salute umana, cum'è l'obesità, a depressione è certi tipi di cancru. Inoltre, a publicità illuminata deve esse disattivata trà mezzanotte è 7 am, assicurendu chì l'illuminazione cummerciale ùn cuntribuisce micca à a contaminazione luminosa durante l'ore cruciali di a notte.

Al di là di a salute umana, u New National Lighting Standard ricunnosce ancu l'impattu di a contaminazione luminosa nantu à a biodiversità. A luce artificiale disturba u cumpurtamentu di e spezie notturne, cumpresi i polinizatori d'insetti è l'acelli marini. I polinizatori di l'insetti s'appoghjanu nantu à a luci di luna è a stella per a navigazione, è a contaminazione luminosa pò cunfundà è disorientà, affettendu a polinizazione di e piante è u mantenimentu di i culturi. In listessu modu, u petrel di a tempesta di Markham, un uccello marinu nativu di u Cile, l'Equadoru è u Perù, face periculu per via di a contaminazione luminosa. Questi acelli utilizanu a luce di a luna è di l'astri per navigà in i so terreni di ripruduzzione, ma l'illuminazione urbana spessu i cunfonde, impediscendu a migrazione successu.

U Novu Standard Naziunale di Illuminazione hà u scopu di annullà l'impatti negativi nantu à a fauna salvatica è prutegge e zone vitali per i sforzi di conservazione. Implementendu l'intensità, a temperatura di u culore è i limiti di u tempu, u Cile cerca di ottene un usu raziunale è sustinibule di l'illuminazione artificiale, salvaguardendu l'ambiente è u benessere umanu.

In più di sti benefizii, i novi rigulamenti assicuranu ancu a preservazione di u santuariu di u celu scuru di u Cile, chì hè a casa di numerosi observatori. L'aumentu di a contaminazione luminosa pone un risicu significativu per a viabilità di l'osservazioni astronomiche à longu andà. Priurità di a preservazione di u celu scuru, u Cile ricunnosce l'impurtanza di l'astronomia è a so cuntribuzione à capisce l'universu.

Fonti: Fundación Cielos de Chile, Ministeru di l'ambiente chilenu