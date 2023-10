Bat Skull da 50 milioni d'anni fà furnisce una nova visione di l'evoluzione iniziale di i pipistrelli

Un craniu di pipistrelu quasi intactu, chì data di circa 50 milioni d'anni, hè statu scupertu in una grotta in Francia. Questa scuperta mette in luce l'evoluzione prima misteriosa di i pipistrelli. I pipistrelli anu unu di i registri fossili più poveri trà i mammiferi, facendu difficiule di determinà quandu anu cuminciatu à volà o appoghjate in grotte, è ancu quandu anu sviluppatu e so capacità uniche di ecolocation. U cranu di pipistreru, appartenendu à a spezia estinta Vielasia sigei, era trà 23 individui fossili truvati in a caverna.

I fossili di pipistrelli precedenti eranu spessu frammentati o completamente appiattiti, facendu difficiuli di studià a so anatomia tridimensionale è determinà s'ellu anu utilizatu l'ecolocazione. In ogni casu, u craniu di Vielasia sigei era perfettamente cunservatu in calcariu, mantenendu a so forma originale. Questu hà permessu à i scientisti di studià l'arechja interna è paragunà cù i pipistrelli muderni. I risultati suggerenu chì questa antica pipistrella hà prubabilmente utilizatu l'ecolocazione, pusendulu assai prima di e balene in quantu à sviluppà sta capacità. Prima di sta scuperta, i scientisti eranu solu certi di l'ecolocazione in e famiglie di pipistrelli muderni.

U Vielasia sigei era una piccula spezia caverniana, misura solu 1.8 cm di longu. Questu cuntradisce l'ipotesi precedenti chì i primi pipistrelli vivevanu principalmente in l'arburi intornu à i laghi è i boschi. A stabilità di l'ambienti di e caverne hà prubabilmente furnitu un refuggiu durante i cambiamenti di temperatura fluctuanti di u periodu Eocene iniziale.

Mentre sta scuperta ùn risolve micca definitivamente u dibattitu annantu à l'ecolocazione precoce di u bat, furnisce evidenza convincente. Serve ancu com'è ispirazione per più esplorazione di u registru fossili per acquistà più insights in l'evoluzione di i pipistrelli è e so caratteristiche uniche.

Fonti:

- "A scuperta di un anticu craniu di pipistrelli "senza schiacciatu" mette una nova luce nantu à l'evoluzione iniziale di i pipistrelli", Università di New South Wales Sydney

- Rivista di Biologia attuale