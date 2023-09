A struttura di legnu più antica scuperta: una civilisazione ancestrale avanzata?

L'archeologi anu recentemente fattu una scuperta rivoluzionaria: a struttura di legnu più antica mai truvata, chì data di quasi mezzo milione d'anni. Questa scuperta suggerisce chì i nostri antenati eranu assai più avanzati di ciò chì si crede. A struttura rimarchevule hè stata truvata à Kalambo Falls in Zambia, vicinu à a fruntiera cù a Tanzania, è hè eccezziunale bè cunservata. Si crede chì hè una piattaforma, una passerella o una abitazione elevata chì manteneva i nostri parenti sopra l'acqua.

U legnu porta marchi di taglio, chì indicanu chì l'arnesi primitivi sò stati usati per unisce dui grossi tronchi per creà a struttura. In più di a piattaforma di lignu, una cullizzioni di arnesi di lignu, cumpresa una cunea è un bastone di scavà, sò ancu scuperti in u situ. Sta scuperta sfida l'idea chì i nostri antenati anu utilizatu u legnu solu per scopi limitati, cum'è l'iniziu di u focu o a caccia.

Larry Barham, l'autore principale di u studiu è un archeologu in l'Università di Liverpool, hà dichjaratu chì sta scuperta hà cambiatu a so percepzione di i nostri antenati. Hà dimustratu chì avianu a capacità di trasfurmà u so circondu è di creà qualcosa di innovativu. Barham crede chì questu indica un altu livellu di pensamentu astrattu è possibbilmente ancu cumpetenze linguistiche.

A struttura hè stata una scuperta casuale fatta durante scavi in ​​2019 vicinu à u fiumu Kalambo, sopra una cascata chì righjunghji una altezza di 235 metri. L'altu livellu di l'acqua à e cascate si crede chì hà cunservatu a struttura di lignu annantu à i seculi. I scuperti chì implicanu u legnu anticu sò rari per via di a so tendenza à putreri senza lascià assai traccia per e generazioni future.

Per determinà accuratamente l'età di a struttura, i circadori anu impiegatu un novu metudu chjamatu datazione di luminiscenza, chì misura l'ultima volta chì i minerali sò stati esposti à a luce di u sole. Questu hà revelatu chì a struttura hè almenu 476,000 700,000 anni, predating l'evoluzione di l'Homo sapiens. Fossili di Homo heidelbergensis, un parente umanu, sò stati truvati in a regione, chì datanu trà 200,000 XNUMX à XNUMX XNUMX anni.

A scuperta sfida a credenza prevalente chì l'antenati umani eranu nomadi. U locu di a struttura vicinu à e cascate, chì furnia una fonte affidabile d'acqua, suggerisce chì puderia esse servitu cum'è abitazione permanente. Tuttavia, sta ipotesi ùn hè ancu pruvata è più ricerca hè necessaria.

In generale, sta scuperta incredibile mostra l'immensa capacità è l'ingenuità di i nostri antenati. Fornisce evidenza di u so pensamentu avanzatu, capacità di pianificazione, è a creazione di strutture mai vistu prima. A scuperta suscite dumande intriganti nantu à u sviluppu di e civiltà primitive è mette in risaltu a necessità di più esplorazione è studiu di u nostru passatu distante.

