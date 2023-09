I ricercatori sviluppanu un robot à scala d'insetti alimentatu da a combustione

I ricercatori di l'Università di Cornell anu creatu cun successu un robot à scala d'insetti alimentatu da a combustione, superendu e capacità di i robots elettrichi in termini di velocità, forza, flessibilità è capacità di salti. A squadra hà cumminatu microattuatori morbidi cù carburante chimicu d'alta densità energetica per superà e sfide affrontate da a diminuzione di i mutori, i mutori è e pompe. Utilizendu un carburante chimicu d'alta densità energetica simile à quellu utilizatu in l'automobile, i circadori anu pussutu aumentà significativamente a putenza è a prestazione di u robot à bordu. U robot, chì misura pocu più di un centimetru di longu è pesa l'equivalente di un clip è mezu, hè stampatu in 3D cù una resina resistente à a fiamma è equipatu di quattru attuatori chì servenu cum'è i so pedi.

L'attuatori sò capaci di pruduce 9.5 newtons di forza, paragunatu à circa 0.2 newtons pruduciuti da robots di dimensioni simili. U robot pò ancu operare à frequenze più grande di 100 hertz, ottene spostamenti di 140%, è elevà 22 volte u so pesu di corpu. I so attuatori alimentati da a combustione permettenu di navigà in terreni difficili, sbulicà ostaculi, saltà distanze incredibili è si move rapidamente in terra. U disignu di l'attuatori offre ancu un altu gradu di cuntrollu, chì permette à l'operatori di aghjustà a velocità, a frequenza di scintilla è l'alimentazione di carburante in tempu reale per attivà una serie di risposte.

I circadori pensanu à stringe più attuatori per pruduce movimenti finemente cuntrullati è forti à una scala più grande. Anu ancu scopu di sviluppà una versione senza tethered di u robot utilizendu un carburante liquidu chì pò esse purtatu à bordu, cù l'elettronica più chjuca. Questa avanzata in a robotica alimentata da a combustione ci porta più vicinu à a realità di l'usu di robots à scala d'insetti in operazioni di ricerca è salvata, esplorazione, monitoraghju ambientale, sorveglianza è navigazione in ambienti difficili.

Fonte: Cameron A. Aubin et al, Powerful, attuatori di combustione morbida per robots à scala d'insetti, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Fonte: Università Cornell