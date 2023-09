A missione Chang'e-4 di a Cina hà furnitu una visione innovativa di i misteri di a luna. A missione, realizata da l'Amministrazione Spaziale Naziunale Cinese (CNSA), hà rializatu u passu storicu di l'atterrissimu in u latu luntanu di a luna in 2018. Da tandu, a nave spaziale hà pigliatu imaghjini rimarchevuli è estrae campioni minerali, mettendu luce nantu à a luna. storia geologica.

I risultati di a missione Chang'e-4 sò stati publicati recentemente in u Journal of Geophysical Research: Planets. L'analisi hà revelatu chì i primi 130 piedi (40 m) di a superficia lunare sò custituiti da parechje strati di polvera, terra è rocce rotte. I ricercatori anu scupertu ancu cinque strati distinti di lava lunare sottu à sta superficia, chì si sparse in u paisaghju miliardi di anni fà.

I sperti crèdenu chì a luna s'hè furmatu 4.51 miliardi d'anni fà quandu un oggettu di a dimensione di Marte hà scontru cù a Terra è hà risultatu in un frammentu chì si rompe. Per i prossimi 200 milioni d'anni, a luna hà sperimentatu diversi impatti da i detriti spaziali, creendu crepe nantu à a so superficia. Cum'è a Terra, u mantellu di a luna cuntene sacchetti di magma fusu, chì si filtravanu in e crepe per via di eruzioni vulcaniche.

Tuttavia, i novi dati da Chang'e-4 revelanu chì l'attività vulcanica nantu à a luna diminuì gradualmente cù u tempu. Più a roccia vulcanica era vicinu à a superficia di a luna, più hè diventata fine, suggerendu chì a luna si rinfriscava è diventava geologicamente inattiva.

Mentre chì l'attività vulcanica hè pensata chì hà cessatu trà un miliardi è 100 milioni d'anni fà, i circadori, cumpresu l'espertu astrogeologicu Jianqing Feng, speculanu chì ci pò esse sempre magma oculatu sottu à a superficia lunare.

Questa missione rivoluzionaria marca solu l'iniziu di più esplorazione è cartografia di e caratteristiche geologiche di a luna da a missione Chang'e-4. I scuperti fatti finu à avà furniscenu insights preziosi in u passatu di a luna è cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di a storia di u sistema solare.

