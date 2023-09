U Polu Sud di a Luna Sceltu cum'è Situ di Sbarcu per a Missione Artemis III di a NASA

Una nova maghjina di u latu di a luna hà revelatu a regione scelta da a NASA per l'atterrissimu di a missione Artemis III. Sta missione face parte di l'ambiziosu pianu di a NASA per rinvià l'omu à a superficia lunare per a prima volta in più di 50 anni. U situ di sbarcu sceltu hè u polu sudu di a luna, chì hè di grande interessu scientificu perchè si crede chì cuntene acqua di ghiaccio in crateri permanentemente in ombra.

A NASA hà cullaburatu cù National Geographic per liberà una maghjina di mosaicu di u Cratere Shackleton, situatu à u polu sudu di a luna. L'imaghjini hè stata catturata cù l'instrumentu ShadowCam di a NASA nantu à a nave spaziale Korea Pathfinder Lunar Orbiter, cù l'imaghjini supplementari da u Lunar Reconnaissance Orbiter. U Crater Shackleton hè unu di i crateri permanentemente ombreggiati in a regione, facendu un hotspot potenziale per u ghjacciu d'acqua.

L'internu di u Crater Shackleton, avvoltu in a bughjura permanente, hè revelatu in l'imaghjini di mosaicu. U cratere hè statu catturatu da ShadowCam, un strumentu NASA cuncepitu per spiegà e parti d'ombra di a superficia lunare. I zoni circundante sò stati imagine da a Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. L'imaghjina mostra parte di trè di e 13 regioni potenziali di atterraggio per l'astronauti Artemis III.

U ghjacciu d'acqua hè una risorsa rara nantu à a luna, cum'è tipicamenti s'evapora quandu esposta à u sole. In ogni casu, i crateri in ombra permanente in u polu sudu di a luna creanu un ambiente ideale per a persistenza di u ghjacciu d'acqua. I scientisti di a NASA crèdenu chì u ghjacciu d'acqua in questi crateri pò esse utilizatu per diversi scopi, cumpresi i consumabili di l'astronauta, a schermatura di a radiazione è u propulsore di cohete.

A missione Artemis III hè prevista per u 2025, è prima di quessa, a NASA hà previstu di fà a missione di l'equipaggiu Artemis II intornu à a luna. A NASA mandarà ancu un rover lunare chjamatu VIPER per circà i dipositi di ghiaccio. Queste missioni apriranu a strada per future missioni di equipaggiu è l'utilizazione di risorse nantu à a superficia lunare.

Fonti: NASA, National Geographic