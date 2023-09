U Chandrayaan-3 Lander di l'India si riposa durante a notte lunare prima di u tentativu di risveglià

L'atterrissimu Chandrayaan-3, dopu avè sbarcatu successu nantu à a superficia lunare è diventatu a quarta nazione per fà cusì, hè avà in modu di sonnu mentre riposa per a notte lunare di 14 ghjorni. L'ugettivi primari di a missione, cumprese e manifestazioni tecnologiche è a cullizzioni di dati focalizati nantu à l'analisi di a cumpusizioni di a terra è di l'atmosfera di a luna, sò stati cumpleti cù successu. A missione Chandrayaan-3 marca a prima esplorazione cusì vicinu à u polu sudu lunare, una regione chì si crede chì cuntene dipositi di ghiaccio d'acqua chì puderia esse usatu per missioni future è esplorazione spaziale.

L'atterrissimu era un puntu di orgogliu naziunale per l'India, cù milioni di persone chì fighjenu a copertura in linea è celebranu l'infaticabili sforzi scientifichi di u paese. L'atterrissimu Chandrayaan-3 è u so rover di sei roti sò stati equipati cù una varietà di strumenti scientifichi chì anu realizatu nurmale durante a missione. U rover hà viaghjatu più di 100 metri à traversu a superficia lunare, pigliendu ritratti è raccoglie dati. I scientisti anu digià fattu scuperte sorprendenti, cum'è a temperatura di a superficia di a luna più altu ch'è prevista è a prisenza di zolfo vicinu à u polu sudu di a luna.

In e prossime settimane, i cuntrolli di a missione pruvaranu à risveglià u lander è cuntinuà e so investigazioni scientifiche. A capacità di rialzà cù successu l'atterrissimu da a superficia lunare, cum'è dimustratu da un picculu hop chì hà fattu u 4 di settembre, serà cruciale per e future missioni chì miranu à rinvià campioni o astronauti da a luna.

Fonti:

- Rapportu mundiale di CNN

- L'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO)