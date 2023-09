Biotech Company Light Bio sviluppa petunie brillanti geneticamente modificate

Una cumpagnia di biotecnologia chjamata Light Bio hà guadagnatu u permessu di u Dipartimentu di l'Agricultura di i Stati Uniti per vende petunias brillanti geneticamente ingegneri in i Stati Uniti. Sti petunias pruducianu un neon green glow di notte, grazia à l'aghjunzione di DNA da un fungo bioluminescente chjamatu Neonothopanus nambi. A cumpagnia pensa à inizià a spedizione di e piante à principiu di 2024.

A bioluminescenza hè u prucessu da quale l'organisimi pruducianu a luce per una reazione trà l'ossigenu è una sustanza chjamata luciferina, facilitata da una enzima chjamata luciferase. Mentre a bioluminescenza si trova in circa 1,500 spezie, hè pocu cumpresa in a maiò parte di l'organisimi eccettu i batteri. In u 2018, i scientisti anu identificatu l'enzimi specifichi in Neonothopanus nambi chì permettenu di emette luce.

Altri tentativi di creà piante brillanti in u passatu anu implicatu spraying plants with a chemical found in fireflies o genetically mudifying plants with genes from bioluminescent bacteria. Tuttavia, sti metudi avianu limitazioni, cum'è a necessità di trattamenti specializati o a produzzione di luce dim.

A scuperta di Light Bio implica a scuperta di una via di bioluminescenza fungica chì pò esse coordinata cù u sistema metabolicu di a pianta. Questa via implica una molécula chjamata àcitu cafeicu, chì hè abbundante in i pianti, è quattru enzimi diffirenti chì u cunvertisce in luciferin. I vegetali risultanti brillanu più brillanti cà i tentativi precedenti è emettenu luce in tuttu u so ciclu di vita.

Mentri preoccupazioni sò state suscitate annantu à i potenziali risichi ambientali di e piante incandescente geneticamente ingegneria, Light Bio hà indirizzatu queste preoccupazioni dicendu chì e piante saranu principalmente cultivate in ambienti cuntrullati cum'è case, imprese è giardini botanici induve l'illuminazione artificiale supera digià a luce. emessi da e piante.

Light Bio pensa à vende inizialmente e petunie brillanti in linea in una versione limitata, cù piani di espansione à i vivai è i centri di giardinaggiu in u futuru. A cumpagnia hà ancu scopu di sviluppà più tipi di piante ornamentali è di fà ancu più brillanti.

