L'eclissi solare parziale serà visibile in Alberta stu sabbatu

L'Albertani anu l'uppurtunità di assistisce à una eclissi solare parziale u sabbatu matina, secondu l'Agenzia Spaziale Canadese. L'avvenimentu, cunnisciutu com'è eclissi di u sole annulare, accadirà quandu a luna blucca parzialmente u sole. In Alberta, i telespettatori puderanu osservà una eclissi di 61%. Duranti l'eclissi, un anellu di u sole serà sempre visibile.

L'eclissi principiarà versu 9:15 am, ghjunghje à u so piccu à circa 10:30 am, è cuncluderà à 11:45 am. Hè essenziale per seguità e precauzioni di sicurezza quandu vede l'eclissi. A NASA enfatizeghja chì l'unicu modu sicuru per osservà l'avvenimentu hè l'usu di vetri di vista solari sicuri, occhiali di eclissi, o un visore solare portatu. L'occhiali di sole regulare ùn furnisce micca una prutezzione adatta.

L'ottica senza filtrazione, cum'è telescopi, binoculi, o lenti di càmera, ùn deve mai esse usata per vede u sole durante un eclissi. Fighjendu à traversu l'ottica senza filtrazione pò causà danni immediata à l'ochji. A NASA cunsiglia chì i filtri solari devenu esse assicurati bè à u fronte di qualsiasi otticu utilizatu.

Se si usa l'occhiali d'eclissi o un visore solare, hè cruciale per evità di tene li mentre cercanu attraversu l'ottica senza filtrazione, postu chì questu pò ancu causà gravi ferite oculare. A NASA suggerisce l'usu di un proiettore pinhole cum'è alternativa.

Per quelli chì anu interessatu à eclissi futuri, SkyAndTelescope.org furnisce visualizazioni di i percorsi di l'eclissi di 2023 è 2024.

Stà sicuru è gode di l'eclissi solare parziale stu sabbatu!

Definizione:

1. Eclissi di sulari annu : Un tipu d'eclissi di u sole chì si faci quandu a Luna hè in u puntu più luntanu da a Terra, chì dà un anellu visibile di u Sole.

2. Filtri solari: Dispositivi attaccati à strumenti ottici per bluccà a radiazione dannosa è prutegge l'ochji quandu vede u sole.

3. Proiettore Pinhole: Un dispositivu simplice fattu da una scatula o una carta cù un picculu pirtusu chì prughjetta una maghjina di u Sole nantu à una superficia, chì permette una visualizazione sicura.

