U sussurru di Pando: Ascoltà u Giant Tremulu

Anticu è vastu, Pando, un arbulu unicu cù 47,000 100 steli chì spuntanu da un sistema radicali cumuni di più di 12,000 ettari in Utah, hè unu di i più grandi organismi viventi in a Terra. Cù una storia chì possibbilmente copre 6,000 XNUMX anni, stu tremulu colossale hà accumulatu più di XNUMX XNUMX tunnellate metriche di vita. Avà, grazia à e gravazioni isciutu quist'annu, avemu l'uppurtunità di sente stu magnificu arbulu in una manera mai prima pussibule.

L'artista di u sonu Jeff Rice, invitatu da l'Amici di Pando, hà postu un idrofonu in una cavità à a basa di un ramu è lasciò ghjunghje sin'à e radiche di l'arbre. À a so surpresa, hà intesu un sonu debbuli chì aumentava durante una tempesta, catturà un grondamentu bassu stranu. U sonu, cum'è Rice spiega, hè u risultatu di i milioni di foglie chì vibranu l'arbulu, passendu per i rami, è in a terra.

Utilizendu queste registrazioni, Friends of Pando intende aduprà u sonu per cartografia a cumplessa reta di radichi sottu à a superficia. Lance Oditt, u fundatore di Friends of Pando, vede u putenziale di u sonu per furnisce micca solu esperienze auditive belle è interessanti, ma ancu per furnisce infurmazioni inestimabili nantu à a salute di Pando è u so ambiente circundante. Questi soni servenu cum'è un registru di a biodiversità lucale, chì offre una basa chì pò esse misurata contru i cambiamenti ambientali.

Stu approcciu innovativu per capiscenu Pando pò aiutà à mette in luce diversi aspetti di questa antica entità. Per mezu di e dati raccolti, studii supplementari ponu esse realizati nantu à u muvimentu di l'acqua, a relazione trà e rami di rami, e culoni di insetti, è a prufundità di e radiche. Queste investigazioni anu u scopu di revelà più nantu à l'ecosistema circundante Pando, chì hè sempre più minacciatu per via di l'attività umana è u declinu di i predatori chì mantenenu e pupulazioni erbivori in cuntrollu.

L'arregistramentu di u sussurru di Pando sò stati presentati à a 184a Reunione di a Società Acoustica d'America, è servenu com'è un tistimunianza di l'impurtanza d'ascoltà i sicreti di stu gigante tremulu prima ch'elli sò persi.

Fonti: The Guardian, Friends of Pando