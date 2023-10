A Prima Festa Ufficiale Star in Hanle Dark Sky Reserve furnisce una sperienza unica per l'astronomi amatori

L'Istitutu Indianu d'Astrofisica (IIA), in cullaburazione cù u Dipartimentu di Prutezzione di a Fauna Selvatica, UT Ladakh, hà urganizatu a prima festa di stella ufficiale per l'astronomi amatori sperimentati. L'avvenimentu hè accadutu à Hanle Dark Sky Reserve in u Ladakh orientali da u 12 à u 15 d'ottobre. Hanle, casa di l'Osservatoriu Astronomicu Indianu, offre un celu scuru è un clima seccu chì sò ideali per osservà l'uggetti celesti.

A Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) hà unu di i celi più scuri di l'India è copre una zona di circa 22 km in raghju. A riserva hè stata stabilita da UT Ladakh per priservà i celi scuri pristine è cuntrullà a contaminazione luminosa artificiale. Ùn sustene micca solu a ricerca astronomica, ma ancu prumove l'astroturismu è cuntribuisce à u sviluppu socio-ecunomicu di i paesi lucali.

Circa 30 astronomi amatori anu assistitu à a festa di a stella, purtendu i so telescopi è e camere per catturà a bellezza di u celu di notte senza l'interferenza di a contaminazione luminosa. Ajay Talwar, un astrofotografu premiatu, hà evidenziatu l'impurtanza di i celi scuri per osservà l'uggetti deboli è catturà ritratti dettagliati. Hà enfatizatu chì certi fenomeni astronomichi cum'è a Falsa Aurora è a Luce Zodiacale ponu esse osservati solu da Hanle per via di a so bughjura.

Unu di i punti culminanti di a festa di a stella era l'uppurtunità di tistimunià è di fotografà a Luce Zodiacale, chì hè a luce di u sole debbuli spargugliatu da u polu in u pianu di u sistema solare. I participanti puderanu osservà stu fenomenu in duie notti successive.

L'avvenimentu hà attiratu participanti da diversi lochi di l'India, cumprese Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep è Mumbai. Sudhash Natarajan da a Società Astronomica di Bangalore hà dettu chì u celu Bortle-1 di Hanle, designatu cum'è u livellu più scuru, li hà permessu di osservà oscure galaxie deboli. Hà manifestatu u so entusiasmu per vultà à Hanle ogni annu.

In più di u partitu di stella, l'IIA, cun finanziamentu da UT Ladakh, hà furnitu 24 picculi telescopi à i paisani selezziunati in a riserva è li hà furmatu cum'è Ambasciatori di l'Astronomia. Questa iniziativa hà per scopu di involucrare è educà a cumunità lucale nantu à l'astronomia è di rinfurzà ancu u putenziale astro-turisticu di Hanle.

U Direttore di l'IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, hà manifestatu a so satisfaczione per sparta u celu unicu di HDSR cù l'amatori di l'astronumia è hà elogiatu a furmazione di e cumunità lucali cum'è Ambasciatori di l'Astronomia per i turisti.

In generale, a prima festa di stella ufficiale in Hanle Dark Sky Reserve hà furnitu à l'astronomi amatori l'uppurtunità di sperimentà i celi scuri pristine è catturà oggetti celesti in dettaglio. U successu di l'avvenimentu hà evidenziatu u putenziale di Hanle cum'è una destinazione ricercata per l'amatori di l'astronomia in India è fora.

Definizione:

- Istitutu Indianu di Astrofisica (IIA): Una urganizazione chì conduce ricerche in diverse aree di astrofisica è astronomia in India.

- Dipartimentu di Prutezzione di a Fauna Salvatica, UT Ladakh: Un dipartimentu rispunsevule per a prutezzione è a cunservazione di a fauna salvatica in u Territoriu di l'Unione di Ladakh.

- Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Una zona di circa 22 km di raghju intornu à Hanle chì hè stata designata cum'è una riserva di u celu scuru per cuntrullà a contaminazione luminosa è priservà i celi scuri per a ricerca astronomica è l'astroturismu.

– False Dawn : Un fenomenu osservatu prima di l'alba induve u celu pare esse illuminatu ancu s'è u sole ùn hè ancu risuscitatu.

- Luce zodiacale: Luce debole di u sole spargugliata da a polvera in u pianu di u sistema solare, visibile in i celi scuri prima di l'alba o dopu u tramontu.

- Scala Bortle: Una scala numerica chì misura a bughjura di u celu di notte, cù Bortle-1 essendu u livellu più scuru.

- Ambasciatori di l'Astronomia: Villages in a Riserva di u Cielo Oscuru di Hanle chì sò stati furmati per educà è guidà i turisti in attività legate à l'astronomia.

Fonti: Istitutu Indianu di Astrofisica (IIA), Dipartimentu di Prutezzione di a Fauna Silvestre, UT Ladakh.