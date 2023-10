L'astronomi dilettanti di diverse parti di l'India si sò riuniti recentemente in Hanle, un paese in a regione di Ladakh, per tistimunià è catturà u fenomenu sfuggente cunnisciutu cum'è a Luce Zodiacale. L'astrofotografu premiatu Ajay Talwar, chì vene à Hanle dapoi parechji anni, hà spressu l'impurtanza di i celi scuri per osservà l'uggetti debbuli in dettagliu. Sicondu Talwar, certi avvenimenti astronomichi cum'è l'Alba Falsa o a Luce Zodiacale ponu esse osservati solu da Hanle per via di a so bughjura eccezziunale.

A Luce Zodiacale hè una luce di u sole spargugliata da particelle di polvera in u pianu di u sistema solare. Stu fenominu hè estremamente debbule è pò esse osservatu solu da u locu più scuru, ghjustu prima di l'alba. I participanti di u Star Party in Hanle anu avutu a furtuna di tistimunià è di fotografà sta luce effimera in duie notti consecutivi.

L'avvenimentu hà attrautu un gruppu diversu di participanti, cumpresi i paisani lucali, i turisti è i dilettanti di l'astronomia da cità cum'è Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep è Mumbai. Sudhash Natarajan, un membru di a Società Astronomica di Bangalore, hà spartutu a so eccitazione per l'osservazione di galassie oscure in Hanle's Hanle Deep Space Resort (HDSR), chì offre un celu Bortle-1 eccezziunale scuru per a osservazione di stelle.

Dorjey Angchuk, un altru participante, hà enfatizatu chì Hanle hè un paradisu per l'astronomi amatori. Ellu hà revelatu i piani di stabilisce u HDSR Star Party cum'è un avvenimentu annuale, sperendu di fà una riunione assai bramata per l'amatori di l'astronomia in India è in l'esteru. Inoltre, Hanle hè prumuvutu cum'è un situ per l'astroturismu, invitendu più visitatori à scopre e meraviglie di u celu di notte in questa regione remota.

In generale, a riunione di astrofotografi è astronomi appassiunati in Hanle hà furnitu una opportunità unica per tistimunià a bellezza eterea di a Luce Zodiacale è apprezzà a bughjura eccezziunale chì rende possibili tali osservazioni.

Fonti:

- Diverse definizioni di termini utilizati in l'articulu sò stati furniti da astronomi prufessiunali è astrofotografi chì participanu à u Hanle Star Party.