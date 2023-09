I tronchi di legnu antichi revelanu e cumpetenze avanzate di l'umani

L'archeologi anu scupertu antichi tronchi di legnu in Zambia chì sfidanu l'ipotesi precedenti nantu à e capacità di i primi umani. I scuperti, publicati in a rivista Nature, suggerenu chì e persone di l'età di petra custruivanu strutture quasi mezzo milione d'anni fà, chì indicanu un livellu di intelligenza è imaginazione chì era scunnisciutu prima.

U prughjettu di ricerca Deep Roots of Humanity di l'Università di Liverpool hà scavatu è analizatu u legnu anticu. U prufissore Larry Barham, u capu di u prugettu, hà spressu chì sta scuperta hà cambiatu a so cunniscenza di i primi antenati umani. Crede chì questi antichi umani anu utilizatu e so cumpetenze è a creatività per custruisce qualcosa di novu è grande da u legnu.

I circadori anu trovu ancu antichi arnesi di legnu, cumpresi i bastoni di scavà, ma a scuperta più eccitante hè stata di dui pezzi di legnu chì s'accordanu à l'angulu drittu. L'arnesi di petra sò stati usati per tagliate tacche in i tronchi, chì permettenu di esse uniti strutturalmente. Analizendu i strati di a terra in quale u legnu era intarratu, a squadra hà determinatu chì era circa 476,000 XNUMX anni.

L'evidenza precedente di l'usu umanu di u legnu hè stata limitata à fà u focu è à l'artighjanu arnesi simplici. Sta scuperta sfida a nuzione chì i primi umani portavanu una vita puramente nomadica è mostra chì eranu capaci di custruzzione più cumplessa.

U scopu di sti strutture di lignu ùn hè micca chjaru. A dimensione di i tronchi suggerisce chì sò stati utilizati per custruisce qualcosa sustanziale, possibbilmente una piattaforma per un refuggiu o una struttura da un fiume per a pesca. In ogni casu, senza evidenza più cumpleta, hè difficiule di determinà a natura esatta di sti strutturi o l'spezie di l'omu antichi chì l'hà custruitu.

L'artefatti di lignu sò stati trasportati in u Regnu Unitu per l'analisi è a preservazione. Una volta questu hè cumpletu, seranu tornati in Zambia per esse visualizati. A speranza hè chì queste scuperte arricchiscenu e cullezzione è mette in luce a tradizione di u travagliu di u legnu in Zambia è l'antica interazzione umana cù l'ambiente.

Fonte: BBC News