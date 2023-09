U primu usu cunnisciutu di legnu in a custruzzione scupertu in Zambia

L'archeologi anu scupertu u primu usu cunnisciutu di legnu in a custruzzione in una pianura di inundazione sopra una cascata in u nordu di Zambia. A struttura, chì data di 476,000 XNUMX anni fà, precede a prossima apparizione cunnisciuta di legnu in a custruzzione per un vastu margine. A tacca di legnu, intenzionalmente fatta cù e tecniche di raschi è adzing, hà cunnessu duie parti è hè stata truvata à fiancu à numerosi arnesi di lignu in un bacinu di lavu saccu d'acqua. I risultati sfidanu l'idea chì solu l'Homo sapiens era capaci di mudificà u paisaghju.

A preservazione di u legnu hè un casu raru per via di a decadenza, facendu difficiule di determinà l'urighjini di u travagliu in legnu. In ogni casu, i spears di lignu sò stati cunservati in cundizioni boggy in l'Inghilterra è in Germania, chì datanu di centinaie di millaie d'anni. Un pezzu di legnu da 780,000 XNUMX anni fà trovu in Israele hè statu interpretatu cum'è u più anticu strumentu di legnu cunnisciutu. Mentre chì l'evidenza di u travagliu di u legnu in a preistoria iniziale hè scarsa, a scuperta di Kalambo furnisce quantità sustanziali di pezzi di legnu travagliatu, chì suggerenu una larga gamma di usi putenziali oltre l'arme.

U scopu di a struttura resta scunnisciutu, ma i circadori speculanu chì puderia esse servitu cum'è piattaforma o passerella in l'ambiente di u lagu. Nisun altru usu strutturale di legnu hè statu trovu in u Paleoliticu africanu o Eurasian, fora di un altru logu notched nanzu scupertu à u listessu situ 70 anni fà.

Questa scuperta rivoluzionaria aghjunghje à a storia archeologica fascinante di Zambia. Nanzu, u craniu di un omininu cunnisciutu cum'è Kabwe Man, Homo heidelbergensis, hè statu scupertu in Kabwe. Data di circa 300,000 XNUMX anni, l'omu Kabwe hà scunfittu a teoria lineale di l'evoluzione umana è hà revelatu l'esistenza di parechji lignaghji umani paralleli. Mentre chì u Craniu ùn pò esse direttamente ligatu à a struttura di lignu, ferma un candidatu forte.

L'identità di i creatori di a struttura è l'abbundanza di l'arnesi resta incerta, postu chì l'Africa era populata da diverse spezie d'omini in quellu tempu. Tuttavia, a regione di Kalambo era un centru di l'attività per numerose varianti d'omini, cumpresi Homo heidelbergensis è possibbilmente Homo naledi. Ulteriori ricerche sò necessarie per svelà i misteri chì circundanu u primu usu cunnisciutu di legnu in a custruzzione in Zambia.

Fonti:

- Barham et al., Natura (2023)

- Haaretz