Un analisi recente realizatu da Annie Lennox, un ricercatore in The Open University, hà revelatu chì e linee guida per nominare e caratteristiche di a superficia di u pianeta mancanu di inclusività di genere è mostranu un preghjudiziu versu l'omi. A ricerca di Lennox, chì implicava l'analisi di a basa di dati di l'Unione Astronomica Internaziunale (IAU), hà truvatu chì solu dui per centu di i crateri di a Luna cunnisciuti sò chjamati da e donne.

L'IAU hè una associazione internaziunale di astronomi prufessiunali, è e so pulitiche guvernanu a denominazione di e caratteristiche planetarie cum'è crateri, muntagne, valli, canyon, oceani è vulcani.

A pratica di chjamà i crateri lunari hè stata iniziata da l'astrònomu talianu Giovanni Battista Riccioli in u 1635. Aduttatu i tituli di scentifichi rinumati per e so scuperte, una tradizione chì l'IAU seguita ancu oghje.

Mentre l'IAU ùn assigna micca direttamente nomi, facilita a furmazione di gruppi di travagliu o task force per prupone è appruvà nomi per caratteristiche specifiche. Sti pruposte sò spessu ispirati da figure storichi, mitulugia o temi culturali. Tuttavia, Lennox sustene chì questu approcciu perpetuate l'inghjustizie storichi è cuntribuisci à una mancanza di diversità in a nomenclatura.

A ricerca di Lennox hà ancu revelatu disparità in a rapprisintazioni di e donne trà e caratteristiche planetarie. Mentre Mercuriu dimustra una rapprisintazioni ligeramente megliu cù u 11.8 per centu di i so crateri chjamati da e donne, Mars mostra una disparità di genere significativa, cù solu 1.8 per centu di i so crateri chjamati da e donne. Venere, invece, hà tutti i crateri chjamati da e femine, ma solu u 38 per centu sò attribuiti à e donne reali chì anu fattu cuntributi sustanziali à a sucità.

Per assicurà una più grande inclusività è diversità in a denominazione planetaria, hè essenziale per rivisione è rivisione e linee guida attuali. Questu permetterebbe una celebrazione più rapprisentativa di i cuntributi fatti da tutti i generi in a storia. Aduttendu un approcciu più inclusivu à a denominazione di e caratteristiche planetarie, a cumunità scientifica pò creà spaziu per una gamma più larga di narrazioni è prumove l'ugualità è u ricunniscenza per tutti.