Mentre a NASA si prepara per e missioni à a luna è à Marte, una sfida cruciale hè di assicurà una fonte di alimentazione sustenibile per i membri di l'equipaggiu durante i so sughjorni estesi in u spaziu. Attualmente, l'astronauti si basanu principarmenti in l'alimentu preimballatu, chì hà limitazioni in termini di qualità è nutrimentu à u tempu. Per affruntà stu prublema, i circadori esploranu a pussibilità di cultivà l'alimentu in u spaziu, minimizendu a necessità di rifornimentu frequente è assicurendu un fornimentu di alimentazione fresca è nutritiva per missioni di longa durata.

A NASA hà iniziatu u prughjettu "Growing Beyond Earth" in cullaburazione cù u Giardinu Botanicu Fairchild in 2015. Stu prughjettu implica centinaie di classi di scienze di u liceu è di u liceu in i Stati Uniti chì crescenu diverse sementi in un habitat simili à quellu nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale ( ISS). I Seeds chì prosperanu in queste aule sò poi trasferiti in una camera in u Kennedy Space Center di a NASA per più teste. I sementi selezziunati sò eventualmente mandati à l'ISS per valutà a so crescita in cundizioni di microgravità.

A NASA hà ancu sviluppatu sistemi specializati per sustene a crescita di e piante in u spaziu. U Sistema di Produzzione di Verdura (Veggie) hè una camera di bassa putenza capace di mantene sei piante. I membri di l'equipaggiu tendenu manualmente à e piante, l'acqua cù a manu. Un altru sistema, u Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), automatizza l'alimentazione è l'irrigazione di e piante. L'Habitat vegetale avanzatu hè un dispositivu cumplettamente automatizatu cuncepitu per studià a crescita di e piante cù una implicazione minima di l'equipaggiu.

Cundizioni di luce è nutrienti sò critichi per u successu di a crescita di e piante in u spaziu. Una seria di spirimenti cunnisciuti cum'è Veg-04A, Veg-04B, è Veg-05 hà scupertu a crescita di a mustarda Mizuna, una cultura verde foglia, in diverse cundizioni di luce. U rendiment, a cumpusizioni nutrizionale è i livelli microbiali di e piante cultivate in u spaziu sò stati paragunati à quelli cultivati ​​in a Terra. I membri di l'equipaggiu anu evaluatu ancu u gustu, a struttura è altre caratteristiche di u pruduttu. Un altru esperimentu, Plant Habitat-04, hà cuncintratu nantu à l'interazzione pianta-microbe è hà valutatu u sapori è a struttura di pepite chile.

I sperimenti iniziali anu dimustratu chì a microgravità pò influenzà u sviluppu di e piante, ma ùn dannu micca a salute generale di a pianta. Per esempiu, i pianti di granu crescenu 10% più altu in microgravità cumparatu cù i so contraparti in a Terra. L'investigazioni di Crescita di Seedling anu revelatu chì e piantini ponu adattà à a microgravità alterendu l'espressione genica ligata à i stressors indotti da u spaziu. A sensazione di gravità in e piante hè stata esplorata per mezu di l'investigazione di Sensazione di gravità di a pianta realizata da l'Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giappone (JAXA). Stu studiu hà misuratu l'impattu di a microgravità nantu à i livelli di calciu, furnisce insights in u disignu di metudi efficaci per cultivà e piante in u spaziu.

A consegna d'acqua adatta hè una sfida significativa in a microgravità. L'investigazione di a gestione di l'acqua di a pianta hà dimustratu un metudu idroponicu per furnisce acqua è aria à e radici di e piante. U studiu XROOTS hà sperimentatu tecniche idroponiche è aeroponiche (basate in l'aria) cum'è alternative à a cultura tradiziunale in terra. Queste tecniche anu u putenziale di permette a produzzione di culturi à grande scala per l'esplorazione spaziale futura.

Inoltre, l'investigazioni VEG-03 implicavanu a coltivazione di vari vegetali, cumprese Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard è Red Romaine Lettuce. Durante l'esperimentu, l'astronauta di a NASA Mike Hopkins hà realizatu u primu trasplante di pianta in u spaziu, trasferendu germogli sani da un cuscino di pianta à quelli in difficultà in Veggie. Stu trasplante successu presenta novi pussibulità per rinfurzà a crescita di e piante in microgravità è espansione a varietà di culturi chì ponu esse cultivati ​​in u spaziu.

Quandu a NASA cuntinueghja a so ricerca è esperimenti, hè evidenti chì a crescita di e piante in u spaziu hè una soluzione promettente per missioni di longa durata. A cunniscenza acquistata da questi sforzi aiutarà à furmà tecnulugii è metudi futuri per a produzzione alimentaria sustenibile in u spaziu, sustenendu l'ambiziosi scopi di l'agenzia di esplorazione umana oltre a Terra.

Fonti:

- NASA.gov (https://www.nasa.gov/)