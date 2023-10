Impattu di Megaconstellations nantu à l'Astronomia Terra

Un studiu recente publicatu in Nature mette in risaltu a preoccupazione crescente trà l'astrònomu nantu à l'impattu di megaconstellations in l'astronomia terrestre. Megaconstellations, cum'è Starlink di SpaceX, sò custituiti da millaie di satelliti chì furnisce una copertura Internet globale. Mentre chì sti custellazioni anu i so benefizii, ponu ancu sfidi significativi per l'osservazioni astronomiche.

U studiu cuncintrau nantu à BlueWalker3, un satellitu prototipu da a megaconstellation BlueWalker di l'AST SpaceMobile. I scientisti anu custruitu un sensoru in terra per misurà a luminosità di u satellitu cù precisione. Anu trovu chì BlueWalker3 hà avutu un rating di luminosità di 0.4, chì hè nantu à u latu più luminoso di l'uggetti in u celu di notte, quasi brillanti cum'è e stelle più brillanti. Questu pone una minaccia significativa per l'astronomia terrestre, postu chì un gran numaru di satelliti brillanti ponu obstruisce l'osservazioni.

SpaceX, cum'è unu di l'operatori satellitari rispunsevuli, hà pigliatu passi per affruntà stu prublema. Anu fattu sforzi per scurisce i so satelliti è minimizzà a riflessione di u sole. In ogni casu, l'ore dopu à u tramontu è prima di l'alba sò sempre critichi, postu chì i satelliti ponu esse particularmente brillanti in questi tempi.

A proliferazione di megaconstellazioni satellitari, cù SpaceX chì lancia circa 4,000 XNUMX satelliti Starlink novi ogni mese, hè una preoccupazione crescente. Altre cumpagnie, cumprese OneWeb è Amazon, anu ancu pianificatu di implementà e so megaconstellazioni. U gran numaru di satelliti in u celu pò avè un impattu prufondu in l'astronomia terrestre.

I chjassi di u sole riflessu da queste megaconstellations ponu interferiscenu cù l'imaghjini pigliati da l'osservatori in terra cum'è l'Observatoriu Vera C Rubin in Cile. Questa interferenza rende sfida per l'astrònomu per fà ricerche è eseguisce sondaggi chì implicanu a ricerca di l'uggetti astronomichi chì cambianu pusizioni o luminosità.

L'astrònomi dumandanu sempre più misure per mitigà l'impattu di e megaconstellazioni nantu à l'astronomia terrestre. Mentre i sforzi per minimizzà i detriti spaziali, cum'è quelli fatti da l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO), sò lodabili, ci vole à fà più per affruntà e preoccupazioni specifiche da megaconstellations.

In cunclusioni, i megaconstellations anu rivoluzionatu a connettività glubale, ma u so impattu nantu à l'astronumia in terra ùn pò esse trascurata. A luminosità è u gran numaru di satelliti in queste custellazioni anu u putenziale di disturbà significativamente l'osservazioni astronomiche. A più cullaburazione trà l'operatori satellitari è l'astrònomu hè essenziale per truvà suluzioni chì permettenu à e duie industrie di prosperà mentre minimizzanu a so interferenza mutuale.

