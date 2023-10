By

Un novu studiu publicatu recentemente suggerisce chì a calotta di ghiaccio di Groenlandia pò esse più resistente à u riscaldamentu glubale di ciò chì si crede prima. I circadori anu truvatu chì a calotta di ghiaccio reagisce lentamente à u riscaldamentu indottu da l'omu, chì significa chì riduce l'emissioni di gas di serra in i prossimi seculi puderia impedisce u funnu.

U studiu, realizatu da circadori di l'Istitutu di Potsdam per a Ricerca di l'Impattu Climaticu è l'Università Artica di Norvegia, hà utilizatu mudelli di computer per simulà l'effetti potenziali di diversi scenarii di temperatura nantu à a calotta di ghiaccio. Anu cunclusu chì ancu s'è i limiti di a temperatura critica sò temporaneamente superati, saria sempre pussibule di prevene un puntu di basculazione chì risulterebbe in una crescita significativa di u livellu di u mari annantu à centinaie di millaie d'anni.

Tuttavia, i circadori sottolineanu chì questu ùn significa micca chì i sforzi per cumbatte u cambiamentu climaticu deve esse rilassatu. Dichjaranu chì a riduzione di l'emissioni di gas di serra è l'indirizzu di u riscaldamentu glubale resta cruciale è urgente. U studiu mette in risaltu l'impurtanza di stabilizzà a temperatura glubale à micca più di 1.5 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali per prevene più funnu di a calotta di ghiaccio.

A calotta glaciale di Groenlandia copre circa 80% di l'isula più grande di u mondu è cuntribuisce oghje à l'aumentu di u nivellu di u mari. S'ellu si fusse completamente, u nivellu di u mari glubale aumenteria di circa 24 piedi, risultatu in cunsequenze devastanti per e cità costiere in u mondu sanu.

Stu studiu furnisce a speranza chì, se l'azzione immediata hè presa per riduce l'emissioni di gasi di serra, u peghju scenariu di colapsu di a calotta di ghiaccio è drastica aumentu di u livellu di u mari pò esse evitata. Tuttavia, u timing di riduzzione di l'emissioni hè cruciale, postu chì un ritardu di più di pochi seculi puderia ancu purtà à una crescita significativa di u livellu di u mari.

In cunclusione, mentri u studiu suggerisce chì a calotta di ghiaccio di Groenlandia pò esse più resistente à u riscaldamentu glubale, sottolinea a necessità d'azzione urgente per affruntà u cambiamentu climaticu è minimizzà i risichi assuciati à a fusione di calotte di ghiaccio.

