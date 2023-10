Un studiu mostra una fusione di ghiaccio di superficia aumentata in Groenlandia è una fusione ridotta in l'Antartida

Un studiu recente realizatu da i circadori di l'Università di Utrecht è l'Università di California, Irvine (UCI) hà revelatu chì a fusione di u ghjacciu di a superficia in Groenlandia hè stata accelerata in l'ultimi decennii, mentre chì in l'Antartida, hè stata rallentata. I scientisti anu focu annantu à u rolu di i venti katabatici è Foehn in u prucessu di fusione di a calotta di ghiaccio di Groenlandia. Questi venti, chì portanu l'aria calda è secca à a cima di i ghiacciai, anu cuntribuitu à un aumentu di più di 10% in u funnu in Groenlandia in l'ultimi deci anni. Tuttavia, u so impattu nantu à a calotta di ghiaccio di l'Antartida hè diminuitu di 32%.

U studiu hà utilizatu simulazioni di mudelli climatichi regiunale per valutà l'effetti di sti venti nantu à i calchi di ghiaccio in Groenlandia è in l'Antartida. I risultati anu dimustratu chì i venti di a valle sò rispunsevuli di una quantità significativa di ghiacciu di superficia funnu in e duie regioni. Questa fusione di a superficia porta à u rughjonu è à l'idrofrattura di a piattaforma di ghiaccio, chì risultanu in un flussu d'acqua dolce aumentatu in l'oceani è cuntribuiscenu in ultimamente à l'aumentu di u livellu di u mari.

Charlie Zender, coautore di u studiu è prufessore UCI di a scienza di u sistema di a Terra, hà enfatizatu chì, mentri l'impattu di i venti hè significativu, l'influenzi di u riscaldamentu glubale sò diffirenti in l'emisferi meridionale è nordu. In Groenlandia, u caldu di a temperatura cumminata cù l'effetti di i venti anu purtatu à un aumentu di 34% in a fusione di u ghjacciu tutale di a superficia. Zender hà attribuitu questu à l'influenza di u riscaldamentu glubale nantu à l'Oscillazione di l'Atlanticu Nordu (NAO), chì hà causatu una pressione di latitudine alta sottu normale è hà purtatu l'aria calda à Groenlandia è à l'Articu.

Per d 'altra banda, dapoi u 2000, l'Antartida hà sperimentatu una diminuzione di u funnu tutale di a superficia di circa 15%. Sta riduzzione hè principalmente duvuta à una diminuzione di a fusione in discesa generata da u ventu causata da u colapsu di dui banchi di ghiaccio in a Peninsula Antartica. Inoltre, a ricuperazione di u burato di l'ozonu in l'estratosfera antartica hà furnitu un insulamentu tempurale, prutegge a superficia da u funnu supplementu.

Hè cruciale per monitorà è mudificà a fusione in Groenlandia è in l'Antartida mentre e so calotte di ghiaccio si deterioranu, postu chì attualmente cuntenenu più di 200 piedi d'acqua fora di l'oceanu. A fusione di sti calchi di ghiaccio hà digià cuntribuitu à un aumentu di 0.75 inch in u livellu di u mari globale dapoi u 1992. Mentre Groenlandia hè stata u mutore primariu di l'aumentu di u livellu di u mari in l'ultimi decennii, l'Antartida hè ghjunta è eventualmente dominarà u futuru livellu di u mari. alzà.

Fonti:

- Studiu: "Tendenze di fusione assuciata à u ventu è cuntrasti trà i calchi di ghiaccio di Groenlandia è di l'Antartide" publicatu in Lettere di ricerca geofisica

- EcoWatch - Circa noi: Fundatu in u 2005 cum'è un ghjurnale ambientale basatu in Ohio, EcoWatch hè una piattaforma digitale dedicata à publicà cuntenutu di qualità, basata in a scienza nantu à prublemi ambientali, cause è soluzioni.