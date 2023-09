A nova ricerca sfida a longa credenza chì l'evoluzione di i mammiferi in Africa, cumpresa quella di l'antenati umani muderni, era principalmente guidata da l'espansione di i prati. Un studiu realizatu da i circadori di l'Università di Utah suggerisce chì i cambiamenti in a vegetazione pò avè influenzatu a gamma spaziale di gruppi di mammiferi, purtendu à l'estinzioni è l'urìgine di novi spezie. U studiu cuncintrau nantu à a modellazione di e risposti di 58 spezie erbivori muderni à i cambiamenti in a copertura di legnu in i parchi è riserve naturali in Africa. I risultati anu revelatu una preferenza per l'ambienti cù apprussimatamente a mità di coperchio di legnu, mentre chì assai pochi spezie anu preferitu pratichi aperti o boschi chjusi.

U gruppu di ricerca hà ancu cunsideratu e preferenze dietetiche di e spezie di mammiferi, cumpresi pastori, navigatori, frugivori è alimentatori misti. Les espèces qui préféraient les habitats ouverts ont montré une diminution de leur probabilité au fur et à mesure que la couverture boisée augmentait, tandis que les espèces qui préféraient les terres boisées fermées ont montré une diminution de leur probabilité avec un déplacement vers les prairies ouvertes. U studiu hà scupertu chì alcune spezie, cum'è impala, bufali è gnu, ùn mostranu micca sensibilità à u cambiamentu di a vegetazione.

I circadori cuncludi chì l'ecosistema più prubabile chì hà proliferatu in u tardu Cenozoicu era un ambiente di savana, duminatu da pasture intercalate cù arbusti è arburi. Questi ambienti sò stati assai influenzati da a precipitazione annuale, chì puderia sia riduce a produtividade di crescita in cundizioni più aride o diluite i nutrienti di e piante in i zoni cù precipitazioni eccessive.

U studiu hà ancu enfatizatu e limitazioni di l'usu di resti fossili per ricustruisce i cambiamenti di u paisaghju passatu. Studi precedenti anu suggeritu chì certi fossili indicanu un boscu densu, ma sta ricerca dimostra chì questi fossili ùn ponu micca rapprisintà accuratamente a copertura di u boscu nantu à una zona più grande. I circadori prudennu di confià solu nantu à i fossili cum'è "spezie indicatori" durante e ricustruzzioni paleoecologiche.

In riassuntu, u studiu suggerisce chì l'espansione di i prati à u tardu Cenozoicu ùn pò micca esse u mutore primariu di a speciazione è l'estinzione di mammiferi in Africa. Invece, i cambiamenti in a cobertura di vegetazione, influenzati da fatturi cum'è a precipitazione, anu ghjucatu un rolu significativu in a furmazione di l'evoluzione di i mammiferi in u cuntinente.

Fonti:

– Kathryn G. Sokolowski et al, Do pastori ugguali pasture ? Rinfurzà l'inferenze paleoambientali attraversu l'analisi di i mammiferi africani attuali, Paleogeografia, Paleoclimatologia, Paleoecologia (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786