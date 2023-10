Un studiu recente realizatu da l'Università di Sheffield hà revelatu chì l'arbe anu a capacità di arrubbari l'ADN da e piante circundante, risultatu in mutazioni genetiche naturali chì li furniscenu vantaghji evolutivi. Stu prucessu hè simile à cumu si creanu culturi geneticamente modificate in i laboratorii.

A ricerca hè a prima per dimustrà quantu spessu u trasferimentu di geni laterali, chì hè l'intruduzioni di DNA da una spezia in u genoma di l'altru, si trova in grasses. I secreti genetichi arrubati dannu à sti grasses l'abilità di crescenu più grande, più forte, è adattà più rapidamente à novi ambienti.

Capisce a tarifa di trasferimentu di geni laterali hè cruciale per valutà u so impattu potenziale nantu à u sviluppu di a pianta è a so capacità di adattà à l'ambiente. Siccomu i grasses coprenu 30% di a superficia terrestre di a terra è sò rispunsevuli di pruduce a maiò parte di l'alimentu di u mondu, sò a categuria di piante più ecologicamente è cummerciale significativa.

Per investigà u fenomenu, a squadra di Sheffield hà sequenziatu i genomi di una spezia d'erba tropicale è hà calculatu u numeru di geni aghjuntu à e diverse tappe di a so evoluzione. I trasferimenti chì si trovanu in grassi salvatichi sò creduti chì succedenu in modu simili à cumu si creanu culturi geneticamente modificate. Sta scuperta puderia influenzà a percepzione è l'usu di i culturi geneticamente mudificati, è ancu i futuri sforzi per rinfurzà u rendiment di i culturi è creà piante più resistenti.

U duttore Luke Dunning, l'autore anzianu di u studiu, spiegò chì ci sò diverse manere di creà culturi geneticamente modificati, alcuni di i quali necessitanu l'implicazione umana è altri chì ùn anu micca. I trasferimenti osservati in grassi salvatichi ponu accade spontaneamente per mezu di strategie di pocu intervenzione. I circadori intendenu di verificà sta ipotesi.

Per capiscenu megliu cumu u trasferimentu di geni laterali si trova in u salvaticu, pò esse pussibule di migliurà u successu di stu prucessu è vede mudificazioni genetiche cuntenti cum'è un prucessu più naturali. A squadra hà pensatu à pruvà a so teoria simulendu casi cunnisciuti di trasferimentu di geni laterali per determinà u so rolu in e variazioni vistu trà e varietà di culturi.

In generale, stu studiu mette in luce l'affascinante capacità di l'erba per arrubà l'ADN è acquistà vantaghji genetichi, chì hà implicazioni significativu per i campi di a biologia vegetale è l'agricultura.

