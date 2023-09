I nastri di grafene furnisce una piattaforma megliu per i studii di Twistronics

Un novu approcciu à i studii di torsione chì implicanu nastri di grafene puderia furnisce i circadori cun un megliu cuntrollu di l'angulu di torsione è fà più faciule per studià l'effetti elettronichi chì nascenu da a torsione è a tensione di strati adiacenti di materiali bidimensionali (2D). Studi precedenti di twistronics cuncintrau à torce dui fiocchi di materiale è impilate, ma a nova tecnica basata in nastri permette un cambiamentu più cuntinuu in l'angolo di torsione, furnisce un cuntrollu megliu è permette un studiu più faciule di l'effetti elettronichi.

Impilendu strati di materiali 2D è variendu l'angulu trà elli, i circadori anu scupertu chì ponu cambià e proprietà elettroniche di sti materiali. Per esempiu, una doppia strata di grafene sviluppa una banda gap quandu si mette in cuntattu cù nitruru di boru esagonale. Questu hè chì i strati di grafene è hBN ligeramente discordati formanu un superlattice moiré, chì permette a forma di una banda gap. Torcendu i strati più in più è aumentendu l'angulu trà elli, a banda sparisce.

Questa capacità di cambià e proprietà elettroniche senza avè da cambià a cumpusizioni chimica di u materiale hè una direzzione fundamentale nova in l'ingegneria di i dispositi è hè stata chjamata "twistronica". Tuttavia, u cuntrollu di l'anguli di torsione è a tensione assuciata resta una sfida, postu chì e diverse zone di una mostra ponu avè diverse proprietà elettroniche. Per superà questu, i circadori di l'Università di Columbia pusonu una strata di grafene in forma di nastri nantu à hBN è curvavanu lentamente una estremità di a cinta utilizendu un microscopiu piezo-atomicu. Questu hà creatu un angulu di torsione chì variava continuamente è un prufilu di tensione uniforme chì puderia esse preditu.

I circadori anu sappiutu sintonizà continuamente l'angolo di torsione è di torsione, dendu un accessu senza precedente à u "diagramma di fasi" di l'anguli torciati. Stu livellu di cuntrollu permette una cartografica precisa di a dipendenza di a struttura di a banda elettronica nantu à l'angolo di torsione, chì ùn era micca pussibule prima. Inoltre, a nova tecnica furnisce a prima opportunità per misurà u rolu di a tensione in i sistemi di grafene bistratu d'angolo magicu in una manera riproducibile è apre novi idee per cuntrullà a struttura di a banda elettronica in sistemi di strati torciati.

Fonti: nimu