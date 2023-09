A flessibilità cumportamentale facilita l'espansione rapida di a gamma in i Grackles à coda grande

I ricercatori di l'Istitutu Max Planck d'Antropologia Evolutiva, l'Università di California Santa Barbara è l'Università di Rochester anu scupertu chì u grackle à grande coda, una spezia d'uccelli chì hà sviluppatu rapidamente a so populazione in l'America di u Nordu, deve u so successu à u so successu. cumpurtamentu. I circadori anu truvatu chì i grackles à grande coda anu aumentatu a larghezza di l'habitat è adattati per vive in ambienti più urbani è aridi, à u cuntrariu di u so parente più vicinu, u grackle à coda di barca.

U studiu, basatu annantu à l'osservazioni di a scienza cittadina di l'occurrenze d'uccelli trà u 1979 è u 2019, hà revelatu chì i grackles à grande coda ùn si sò micca solu spustati in novi abitati chì currispondenu à e so esigenze precedenti, ma anu attivamente allargatu a so gamma cambiando e so preferenze di l'habitat. À u cuntrariu, i grackles à coda di barca si movevanu solu a so gamma ligeramente versu u nordu in risposta à u cambiamentu climaticu.

I circadori anu investigatu ancu u rolu di u cumpurtamentu in a capacità di i grackles à grande coda per adattà à novi abitati. Anu scupertu chì a pupulazione nantu à a riva di l'arghjentu hà mostratu più flessibilità è persistenza cumparatu cù a pupulazione non-bordu. I circadori speculanu chì a persistenza permette à l'individui di truvà suluzioni à e sfide in novi ambienti, mentri a variabilità di a flessibilità in una populazione aumenta e probabilità di espansione successu.

I risultati mettenu in risaltu l'impurtanza di a flessibilità è a persistenza in facilità l'espansione rapida di a gamma è suggerenu chì capisce cumu e spezie cum'è i grackles di grande coda si adattanu à novi ambienti puderia furnisce intuizioni per aiutà e spezie in decadenza à affruntà i cambiamenti ambientali.

Fonte: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)