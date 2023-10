U Riscaldamentu Globale pò Aumentà a Proliferazione di Predatori di Coral Reef

U riscaldamentu glubale ùn solu cuntribuisce à u bleaching di coralli, ma hà ancu u putenziale di aumentà a pupulazione di e stelle marine di corona di spine, chì sò cunnisciuti predatori di scoglii di corallo. Sti stelle di mare, in u so stadiu adultu, sò veri predatori chì devoranu i scoglii coralli. Tuttavia, cum'è juvenili, agiscenu cum'è erbivori è aspettanu chì u corallu vivu si ricuperà prima di diventà predatori di coralli.

I scientisti di l'Università di Sydney anu realizatu esperimenti per pruvà a resistenza di e stelle marine di a corona di spine juvenile à u stress termicu. L'esperimenti anu destinatu à imità e cundizioni di l'onda di calore marini chì portanu à u bleaching coralli è a mortalità. Les étoiles de mer ont été exposées à des scénarios d'onde de chaleur avec des températures allant de 28 °C à 30 °C, et ont montré une tolérance significativement plus grande aux conditions de l'onde de chaleur que le corall.

U studiu, publicatu in a rivista Global Change Biology, hà truvatu chì e stelle marine di a corona di spine juvenile sò capaci di resistà à alte temperature per 20 ghjorni. Sta resistenza hè guasi trè volte più grande di l'intensità di u calore chì provoca u bleaching coralli. I risultati suggerenu chì l'acqua riscaldante puderia veramente benefiziu queste stelle di mare. L'abbundanza di l'habitat di rubble di coralli risultatu da u bleaching coralli è a mortalità permette à u so numeru aumentà cù u tempu.

U riscaldamentu di l'oceanu hè una minaccia diretta per a sopravvivenza di u corallo, cù diverse spezie di coralli chì spariscenu in regioni cum'è u Mediterraniu è a Grande Barriera Corallina in Australia chì anu un severu sbiancante. Sicondu un rapportu di u guvernu australianu, u 91% di i coralli di a Gran Barriera Corallina sò stati danati da u sbiancante dopu à una longa onda di calore di l'estiu.

In cunclusioni, u riscaldamentu glubale presenta una minaccia significativa per i scoglii di coralli micca solu per u bleaching, ma ancu per prumove a proliferazione di e stelle marine di corona di spine. Capisce l'impatti di u cambiamentu climaticu nantu à l'ecosistema marini hè cruciale per i sforzi di conservazione.

Fonti:

- Università di Sydney

- Revista Global Change Biology