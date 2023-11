Novi Insights in l'attività vulcanica di Io

Un studiu recente realizatu da una squadra di circadori da u Laboratoriu di Propulsione Jet di a NASA, l'Istitutu di Tecnulugia di California, l'Università di l'Arizona è l'Università Statale di l'Arizona hà sbulicatu una nova luce nantu à l'attività vulcanica di Io, una di e lune di Jupiter. Analizendu i dati di emissioni di calore ottenuti da i sensori nantu à a nave spaziale Juno, i circadori anu pussutu creà una vista globale di l'attività vulcanica di Io.

Ricerche precedenti indicanu chì Io hè l'ughjettu più vulcanicamente attivu in u sistema solare, cù una superficia cuperta in calderas è fiumi di roccia fusa. I scientisti sò longu curiosi di a fonte di sta intensa attività vulcanica. L'ipotesi prevalenti suggerisce chì u riscaldamentu di marea causatu da a forza gravitazionale di Jupiter hè rispunsevule per generà u calore necessariu per alimentà l'eruzioni vulcaniche. Tuttavia, ci hè statu un dibattitu nantu à s'ellu stu calore hè originatu da a prufundità in Io o più vicinu à a so superficia.

U novu studiu furnisce evidenza convincente chì sustene l'ultima ipotesi. I circadori anu scupertu chì l'Io emette 60% più di calore à e so latitudini più bassu cumparatu cù e so latitudini più altu. Questa scuperta suggerisce chì u calore rispunsevuli di l'attività vulcanica hè cuncentrata ghjustu sottu à a superficia di a luna. I circadori pruponenu chì Io pò avè un mantellu superiore molle o ancu un oceanu fondu sottu a so crosta.

A vista globale di l'attività vulcanica di Io creata da a squadra di ricerca hè basatu annantu à l'analisi di 266 hotspots vulcanici. Questa mappa di calore cumpleta furnisce insights preziosi nantu à a distribuzione è l'intensità di l'attività vulcanica in tutta a luna. Si mette ancu in risaltu l'impurtanza di studià i poli di Io, chì avia ricevutu pocu attenzione in a ricerca precedente.

Capisce a dinamica di u vulcanismu di Io hè cruciale per svelà i misteri di a geologia planetaria è i prucessi chì formanu i corpi celesti. Studi futuri senza dubbitu si basanu annantu à questi scuperti, offrendu potenzialmente insights ancu più dettagliati nantu à l'intrigante attività vulcanica di Io.

FAQ

Chì ghjè a principale fonte di calore per l'attività vulcanica di Io ?

A principal fonte di calore per l'attività vulcanica di Io hè creduta chì hè u riscaldamentu di marea causatu da a forza gravitazionale di Jupiter. I cambiamenti in a distanza trà Io è Jupiter risultatu in attritu in u materiale rocciosu di a luna, chì pruduce calore.

Induve si trova u calore rispunsevuli di l'attività vulcanica di Io ?

A nova ricerca suggerisce chì u calore rispunsevuli di l'attività vulcanica di Io hè cuncentratu ghjustu sottu à a superficia di a luna, in particulare à e so latitudini più bassu. Questa scuperta indica a pussibilità di un mantellu superiore molle o ancu un oceanu fondu sottu a crosta di Io.

Cumu hè stata creata a visione globale di l'attività vulcanica di Io ?

A vista globale di l'attività vulcanica di Io hè stata creata analizendu e dati di emissioni di calore ottenuti da i sensori di a nave spaziale Juno. I circadori anu cumminatu novi dati da l'orbita di Juno intornu à i poli di Jupiter cù dati precedenti per cartografi 266 hotspots vulcanici in Io.

Perchè studià i poli di Io hè impurtante?

Studià i poli di Io hè cruciale per capiscenu a distribuzione è l'intensità di l'attività vulcanica nantu à a luna. A ricerca precedente hè stata principarmenti focu annantu à l'equatore di Io, è pocu era cunnisciutu di i so poli. U novu studiu mette in risaltu a necessità di investigà e regioni polari per acquistà una cunniscenza cumpleta di i prucessi vulcanici di Io.

Source: phys.org