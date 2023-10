Ottobre Skywatching: Avvenimenti Celestiali da Osservà

Uttrovi hè un mesi fascinante per i dilettanti di u celu, postu chì offre una varietà di fenomeni celesti per osservà. Da i pianeti chì colpiscenu una posa in u celu à un "anellu di focu" eclissi di u sole, ci hè qualcosa per tutti per piacè.

U 10 d'ottobre, i skywatchers anu l'uppurtunità di vede Venus in u livante prima di l'alba. Accumpagnata da un sveltu crescente di Luna, Venus serà unitu da u core brillanti di Leo u leone è a stella bianca bluastra Regulus, creendu un bellu spettaculu celeste.

Unu di l'avvenimenti più attesi in uttrovi hè l'eclissi di u sole "anellu di focu", chì avarà da u 14 d'ottobre. Stu avvenimentu celeste serà visibili solu in u strettu percorsu di annularità chì si estende da Oregon à Texas è parti di Messicu, America Centrale è Sudamerica. Tuttavia, ancu quelli chì sò fora di u percorsu di l'annularità seranu sempre capaci di tistimunià un eclissi parziale.

Hè impurtante di nutà chì l'osservazione di un eclissi di u sole richiede una prutezzione speciale per l'ochji, cum'è l'occhiali di eclissi o un filtru solare specializatu. Skywatchers ponu ancu aduprà metudi di visualizazione indiretta cum'è un proiettore pinhole per osservà in modu sicuru l'eclissi. A prossima eclissi solare tutale accaderà l'8 d'aprile di u 2024, è spazzerà in i Stati Uniti.

U 23 d'ottobre, a Luna, illuminata à circa 70%, penderà ghjustu sottu à u pianeta anellu Saturnu in u celu di notte. Fighjendu versu u sudu una ora o duie dopu à u tramontu, l'osservatori ponu tistimunià stu allinamentu celeste mozzafiato. A sera dopu, a Luna serà veduta appesa ghjustu à l'est di Saturnu, chì furnisce un'altra occasione di maraviglià sta coppia celeste.

Per finisce u mese in una nota alta, u 28 d'ottobre, a luna piena è Jupiter s'avvicinaranu abbastanza per creà una vista impressiunanti in u celu. Questi dui oggetti brillanti furnisceranu una visualizazione visuale stupente per i skywatchers.

Uttrovi hè veramente un mese pienu di tratti celesti per l'amatori di skywatching. Qu'il s'agisse d'observer l'éclipse de l'« anneau de feu » ou de s'émerveiller de l'alignement celestial des pianètes et de la Lune, il y a d'innombrables merveilles à explorer dans le ciel nocturne.

Definizione:

- Fenomeni celesti: Avvenimenti o avvenimenti chì succedenu in u celu, cum'è eclissi, allineamenti è pusizioni planetarie.

– Eclissi solare anulare : un tipu d'eclissi solare induve a Luna ùn copre micca completamente u Sole, lascendu un anellu di luce di u sole visibile intornu à i bordi di a Luna.

- Metudu di visualizazione indiretta: Un modu sicuru per osservà una eclissi solare o altri oggetti celesti brillanti senza fighjà direttamente u Sole, cum'è l'usu di un proiettore pinhole.

Fonti:

- NASA JPL (Twitter)