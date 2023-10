I ricercatori di l'Università di Zhejiang anu sviluppatu un novu metudu per simulà u trasportu di radionuclidi o contaminanti attraversu u granitu fratturatu à piccula scala utilizendu a modellazione di centrifuga geotecnica. Questu hè soprattuttu impurtante per capiscenu i prublemi di trasportu à longu andà in grandi scale spaziali è tempurali longu. A dispusizione geologica profonda hè un metudu largamente accettatu per a gestione di i residui radiuattivi, ma ci hè u risicu di fughe potenziali o alterazioni in l'ambiente geologicu, chì puderia purtà à a migrazione di radionuclidi in a biosfera.

I metudi tradiziunali di monitoraghju di u campu eranu insufficienti per trattà questi prublemi di trasportu à longu andà. Tuttavia, i circadori anu utilizatu e capacità di a tecnulugia di stampa 3D per creà un disignu strutturale unicu per campioni di roccia fratturata cù permeabilità regulabile. Cumminendu questu cù un apparatu di cuntrollu sigillatu, anu pussutu fà esperimenti di gravità normale è ipergravità per valutà a prestazione di barriera di rocce fratturate di bassa permeabilità.

L'esperimentu di l'ipergravità era urigginariamente utilizatu per simulà u trasportu di contaminanti in i terreni, ma i so effetti nantu à a roccia fratturata restavanu scunnisciuti. I circadori anu utilizatu u mudellu di rete di frattura stampata in 3D è l'esperimentu d'ipergravità per cumpensà sta lacuna di cunniscenza. I risultati anu dimustratu chì sta metodulugia puderia valutà cù successu a prestazione di barriera à longu andà di a roccia fratturata di bassa permeabilità.

Stu avanzu hà implicazioni significativu per u campu di a dispusizione geologica profonda. I circadori speranu chì e so scuperte ispiraranu più esplorazione di u putenziale di l'esperimenti di ipergravità è di e rete di frattura stampate in 3D in a valutazione di a viabilità à longu andà di i metudi di dispusizione. Sta ricerca apre novi pussibulità per studià u trasportu di radionuclidi o contaminanti in roccia fratturata è migliurà a sicurità di a dispusizione geologica profonda di i rifiuti nucleari.

Fonte: Wenjie Xu et al, "Esperimentu di ipergravità di trasportu di solute in roccia fratturata è metudu di valutazione per a prestazione di barriera à longu andà", Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042