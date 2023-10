I scientisti analizanu a distribuzione di DNA di Neanderthal in l'omu mudernu

I scientisti di l'Università di Ginevra (UNIGE) anu realizatu un studiu chì analizà a distribuzione di DNA di Neanderthal in i genomi di l'omu mudernu annantu à l'ultimi 40,000 XNUMX anni. U studiu, publicatu in Science Advances, furnisce una visione di a storia cumuna di Neanderthal è l'omu mudernu.

U studiu revela chì l'omu mudernu, urigginatu da l'Africa, hà cuminciatu à rimpiazzà i Neanderthal in a parti occidentali di l'Eurasia 40,000 XNUMX anni fà. Questa sustituzione hè accaduta gradualmente annantu à parechji millennii, purtendu à l'integrazione di l'ADN di Neanderthal in i genomi di l'omu mudernu.

I circadori anu investigatu a presenza di gradienti d'introgressione Neanderthal dopu l'espansione umana analizendu i paleogenomi eurasiatici. Anu scupertu chì l'espansione fora di l'Africa hà risultatu in gradienti spaziali di l'ancestrali Neanderthal chì persistanu in u tempu. L'espansione di i primi agricultori neoliticu hà ghjucatu un rolu significativu in a riduzione di l'introgressione di Neanderthal in e pupulazioni europee paragunate à e populazioni asiatiche.

A sequenza di u genoma è l'analisi comparativa anu stabilitu chì i Neanderthali è l'omu mudernu s'incrociavanu, risultatu in circa dui per centu di DNA di Neanderthal in l'Eurasiasi attuali. Stu percentualità varia ligeramente trà e regioni di l'Eurasia, cù e pupulazioni asiatiche chì anu una proporzione ligeramente più alta di DNA di Neanderthal cà e pupulazioni europee.

Una ipotesi per spiegà sta diferenza hè chì a selezzione naturali pò avè avutu effetti variati nantu à i geni di Neanderthal in diverse populazioni. Tuttavia, i circadori di l'UNIGE prupone una ipotesi alternativa basata nantu à i flussi migratori. Sicondu a so ipotesi, più si alluntanassi da l'Africa, u più altu hè a proporzione di DNA di Neanderthal, postu chì i Neandertali eranu principalmente situati in Europa.

Per pruvà sta ipotesi, i circadori anu utilizatu una basa di dati di più di 4,000 genomi da individui chì anu campatu in Eurasia in l'ultimi 40 millennii. L'analisi statistiche anu revelatu chì i cacciaturi-ragatori paleoliticu in Europa avianu una proporzione ligeramente più altu di DNA di Neanderthal chì quelli in Asia. In ogni casu, durante a transizione à u periodu Neoliticu, a proporzione di DNA di Neanderthal in e populazioni europee diminuì. Questa decadenza coincide cù l'arrivu di i primi agricultori da l'Anatolia, chì portavanu una proporzione più bassa di DNA Neanderthal. L'interbreeding trà questi agricultori è e pupulazioni europee hà diluutu ancu l'ADN di Neanderthal.

U studiu mette in risaltu l'usu di genomi antichi è di dati archeologichi per traccia a storia di e spezie hibridizate. Hè ancu furnisce un riferimentu per studii futuri per detectà i profili genetichi chì svianu da a media è ponu avè effetti vantaghji o svantaghji.

Fonti:

- Avanzate di a Scienza: "L'espansioni umane passate anu furmatu u mudellu spaziale di l'ancestrali Neanderthal"

- Università di Ginevra: "L'espansioni umane passate anu furmatu u mudellu spaziale di l'ascendenza Neanderthal"