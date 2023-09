U novu Metudu Permette a Mudificazione Simultanea di Gene in Animali

I ricercatori di l'ETH Zurich anu sviluppatu un metudu chì permette di mudificazioni di geni multipli in e cellule di un unicu animali utilizendu e forbici di genu CRISPR-Cas. I celluli in l'organi individuali sò geneticamente mudificati in una manera di mosaicu, cù ogni cellula avè solu un genu alteratu. Stu metudu permette à i scientisti di studià l'effetti di diversi cambiamenti di geni in un unicu esperimentu.

I circadori applicà cù successu stu approcciu in i topi adulti, marcandu a prima volta chì hè stata fatta in animali viventi. Hanu utilizatu u virus adeno-associatu (AAV) per furnisce struzzioni à e cellule di i topi per a distruzzione di geni. Infettendu i topi cù una mistura di virus chì portanu diverse struzzioni, anu pussutu disattivà diversi geni in e cellule di u cervellu.

Utilizendu stu metudu, i circadori anu acquistatu novi insights in un disordine geneticu raru in l'omu cunnisciutu cum'è sindromu di eliminazione 22q11.2. Anu focu annantu à 29 geni in a regione cromusomica assuciata à a malatia è scupertu chì trè di sti geni ghjucanu un rolu significativu in a disfunzione di e cellule cerebrali. U studiu hà ancu revelatu mudelli in e cellule di u mouse chì ricordanu di l'esquizofrenia è i disordini di u spettru autismu. Questa nova infurmazione pò esse potenziale à u sviluppu di droghe chì cumpensà l'attività genica anormale.

U metudu hà applicazioni oltre à studià stu disordine geneticu particulari. Pò esse usatu per studià altri disordini genetichi è e malatie cù parechji geni implicati. I circadori pensanu à aumentà u nùmeru di geni mudificati da l'attuali 29 à parechji centu per esperimentu. Hanu dumandatu una patente nantu à a tecnulugia è stabiliscenu un spin-off per sviluppà è aduprà stu metudu.

