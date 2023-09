Sbloccare i Secreti di Patescibacteria: Novi Insights in u so Stile di Vita è Meccanismi Moleculari

Patescibacteria, un gruppu di microbi enigmatici è minusculi, anu longu i scientifichi perplessi per via di e so strategie di sopravvivenza uniche. Mentre solu uni pochi di tipi di Patescibacteria ponu esse cultivati ​​in u labburatoriu, si trovanu in diversi ambienti è sò cunnisciuti per residenu nantu à a superficia di i microbichi ospiti più grande.

Tradizionalmente, i circadori anu osservatu chì Patescibacteria ùn mancanu i geni necessarii per e molécule chjave chì sustenenu a vita cum'è proteine, acidi grassi è nucleotidi. Questu hà purtatu à l'ipotesi chì questi battìri s'appoghjanu à altri batteri per cumpiendu questi requisiti.

Un studiu recente publicatu in Cell hà fattu luce nantu à u misteriu stilu di vita di Patescibacteria svelendu i so meccanismi moleculari. Stu avanzu hè statu pussibule da u sviluppu di un metudu per manipulà geneticamente sti batteri, aprendu novi strade per a ricerca.

Trà i squadre di ricerca implicati, guidati da Joseph Mougous da l'Università di Washington School of Medicine è l'Istitutu Medicu Howard Hughes, u so interessu in Patescibacteria deriva da u fattu chì sti batteri sò parti di a "materia scura microbica". A materia scura microbica si riferisce à u materiale geneticu da battìri pocu cunnisciuti chì si prisentanu in analisi genomiche à grande scala.

U gruppu specificu di Patescibacteria studiatu in questa ricerca appartene à i Saccharibacteria, chì sò cumunimenti truvati in u microbioma orale umanu. In particulare, Saccharibacteria s'appoghjanu in Actinobacteria cum'è u so òspite in a cavità orale. Manipulendu geneticamente Saccharibacteria, i circadori anu identificatu geni essenziali per a so crescita è scupertu pussibuli fatturi implicati in a so interazzione cù e cellule ospiti.

Questi fattori includenu strutture di a superficia cellulare per l'attaccamentu à e cellule ospiti è un sistema di secrezione specializatu per u trasportu di nutrienti. L'imaghjini fluorescenti microscòpichi di time-lapse anu revelatu u ciclu di vita cumplessu di Saccharibacteria, cù alcuni chì agiscenu cum'è cellule materne è generanu una piccula prole swarmer chì cercanu novi cellule ospiti.

Sfondendu in a genetica è i miccanismi di Patescibacteria, i circadori speranu di sbloccare e so putenziali applicazioni biotecnologiche è acquistà una cunniscenza più profonda di i roli ghjucati da questi organismi misteriosi. Sta ricerca hè stata fatta pussibule per i sforzi di cullaburazione facilitati da u Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), induve i ricercatori di diverse discipline si riuniscenu per avanzà i studii di microbioma.

In generale, stu studiu furnisce una visione cruciale di a biologia di Patescibacteria è pone a basa per più investigazioni in u so modu di vita è e funzioni unichi.

