A scuperta di geni migliora a cunniscenza di a crescita di i capelli di a radica è di a ricerca di nitrati in l'erba

I ricercatori di l'Università Statale di Washington anu identificatu un genu, chjamatu "BUZZ", chì ghjoca un rolu cruciale in a crescita di i capelli radicali in e piante. I capelli radichi sò strutture minuscule chì aiutanu e piante à assorbe l'acqua è i nutrienti da a terra. A scuperta di stu genu ùn solu mette in luce nantu à i miccanismi di a crescita radicali, ma hà ancu u putenziale di rinfurzà a produzzione di culturi sustinibili.

U genu BUZZ hè statu truvatu per regulà a crescita di e radiche, in quantu à a tarifa è à l'iniziu di a radicali laterale, in risposta à a cuncentrazione di nitrati in a terra. L'azotu hè un nutriente essenziale per a crescita di e piante, è i nitrati sò una fonte primaria di nitrogenu. Capisce cumu e piante trovanu è usanu nitrati pò avè implicazioni significativu per l'agricultura, e pratiche di fertilizazione è a sustenibilità ambientale.

Curiosamente, u genu BUZZ hè spressu à livelli bassi è ùn era mai statu scrittu prima. Questu hà fattu a so identificazione sfida. Si crede chì u genu hè cunservatu in diverse spezie d'erba, cumpresi culturi impurtanti cum'è u granu, u risu, u granu è l'orzu. A rinfurzà a capacità di sti culturi per truvà è aduprà in modu efficace i nitrati pò avè un impattu prufondu nantu à a produzzione alimentaria globale.

I circadori sò avà sfondate in i miccanismi cuntrullati da u genu BUZZ. Svelendu e funzioni specifiche di stu genu, speranu di scopre più insights in u foraggiamentu di nitrati è u sviluppu di u sistema radicali.

U studiu hè statu guidatu da studienti di PhD da u laboratoriu di l'Università di u Statu di Washington, inseme cù cullaburatori di altre istituzioni. I scuperti mette in risaltu l'impurtanza di a ricerca di basa per capiscenu i prucessi biologichi fundamentali, chì ponu infine guidà à applicazioni pratiche in a migliione è a sustenibilità di i culturi.

