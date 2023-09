Novu Assay Point-of-Care per a Rilevazione Rapida di Virus Monkeypox

Un studiu di prova di cuncettu publicatu in The Lancet Microbe introduce un esame di puntu di cura promettente per a rilevazione rapida di u virus Monkeypox (MPXV). I circadori di l'Australia anu sviluppatu l'assay basatu annantu à l'amplificazione isotermica è a tecnulugia CRISPR-Cas. Cù a so alta sensibilità è specificità, l'assay hà fattu bè quandu paragunatu à l'assay di reazione quantitativa di a catena di polimerasi (qPCR) standard d'oru.

Monkeypox hè una malatia zoonotica causata da MPXV, un grande virus DNA a doppia fila. Mentri principarmenti rappurtati in l'omi chì anu sessu cù l'omi, i casi sò stati osservati ancu in e donne è i zitelli. L'Organizazione Mondiale di a Salute (OMS) hà dichjaratu a monkeypox una emergenza di salute publica trà lugliu 2022 è maghju 2023 per via di a so emergenza brusca, a rapida diffusione è a mancanza d'infurmazioni nantu à l'efficacità di a vacuna.

Attualmente, u metudu di diagnosticu standard d'oru per a rilevazione di MPXV hè qPCR, chì richiede un equipamentu specializatu è un persunale furmatu. U diagnosticu si trova tipicamente in laboratori specializati, è pò piglià parechji ghjorni dopu a cullizzioni di mostra per ottene risultati, soprattuttu in paràmetri di pocu risorse.

In questu studiu, i circadori anu sviluppatu un esame di puntu di cura chjamatu "MPXV-CRISPR" per a rilevazione rapida di MPXV. L'analisi implica l'estrazione di DNA genomicu (gDNA) da campioni clinichi, seguita da l'amplificazione è a rilevazione cù a clivatura di DNA mediata da CRISPR-Cas12a. Pò esse lettu cù i metudi di striscia di fluoriscenza è di flussu laterale.

L'assay hà dimustratu una sensibilità clinica di 100% è una specificità di 99.3% in paragunà cù u test qPCR è un pannellu di patogeni virali è bacteriali. A lettura di flussu laterale hà ottenutu una sensibilità di 100% è una specificità di 98.6% per MPXV, senza reattività incruciata contr'à altri virus.

L'assay MPXV-CRISPR puderia esse un strumentu preziosu per u diagnosticu rapidu di u puntu di cura di MPXV in paràmetri di pocu risorse. Pò esse realizatu in circa 45 minuti, dendu risultati rapidi è precisi. Ulteriori ricerche sò cunsigliate per espansione a gamma di lignaghji MPXV circulanti destinati à l'assay.

Fonti:

- U Lancet Microbe: "Rilevazione rapida di u virus Monkeypox Utilizendu un Assay mediatu CRISPR-Cas12a: Un studiu di Validazione è Evaluazione di Laboratoriu"

- Definizioni: Monkeypox virus (MPXV): Un grande virus DNA a doppia fila chì provoca a Monkeypox, una malatia zoonotica chì afecta l'omu è l'animali. MPXV-CRISPR: Un test di puntu di cura per a rilevazione rapida di MPXV basatu annantu à l'amplificazione isotermica è a tecnulugia CRISPR-Cas. Assai di u puntu di cura: Una prova diagnostica cuncepita per esse realizata in u locu induve un paziente hè presente, chì furnisce risultati rapidi senza bisognu di equipaggiu di laboratoriu specializatu o persunale furmatu. Amplificazione isotermica: Un metudu per amplificà l'acidi nucleici à una temperatura constante, eliminendu a necessità di un termociclatore. Tecnulugia CRISPR-Cas: Un strumentu di editazione di geni chì utilizza CRISPR RNA (crRNA) è proteine ​​​​associate à CRISPR (Cas) per targetà sequenze di DNA specifiche per clivage è mudificazione.