U gasu ghjoca un rolu cruciale in u ciculu di vita di e galaxie. Mentre chì e stelle è e galaxie sò longu u focu di l'osservazione astronomica, hè solu pocu tempu chì i circadori anu sappiutu vede è capisce megliu l'impattu significativu di u gasu nantu à a furmazione è l'evoluzione di sti strutture cosmiche.

U terminu "gas" si riferisce à u mediu interstellare, chì pò esse truvatu trà e galaxie, è ancu u gasu circumgalactic chì circundava vicinu à una galaxia. Sti termini sò usati da l'astrònomu per discrìviri e diverse regioni di gasu, ma ùn ci hè micca un cunfini strettu trà elli.

L'astrònomi anu cuminciatu à svelà l'intricatu flussu di gas trà e galassie, u so mediu circumgalacticu è u mediu intergalatticu. Stu flussu ghjoca un rolu vitale in a regulazione di a furmazione di stelle, postu chì a respirazione continua di gas hè essenziale per a nascita di novi stelle. Quandu stu flussu cessà, cusì a furmazione di stelle.

U prucessu di respirazione di a galaxia implica l'interazzione trà e stelle, a gravità è a temperatura è a densità di gas. Quandu l'Universu s'hè furmatu, u gasu cullò in e galaxie è hà datu nascita à stelle. Quandu l'astri mori, espulsanu u gasu in u spaziu circundante, chì hè inizialmente caldu è diffuso. Tuttavia, cum'è u gasu abbanduneghja a galaxia, si rinfriscà è a so densità aumenta. Questu permette à a gravità di rinvià u gasu in a galaxia, induve pò colapsà è formanu stelle novi.

L'astrònomi anu sappiutu osservà u flussu di gas in e fora di e galaxie dapoi l'anni 1960 utilizendu a luce di quasars distanti. Anu scupertu chì u gasu circungalacticu vicinu à e galaxie hà una metallicità più altu, chì indica chì hè u risultatu di u gasu espulsu da e stelle. U gasu in u mediu circumgalactic agisce ancu com'è una fonte di carburante per a furmazione di stella in galaxie.

L'inchiesta à grande scala anu revelatu chì u gasu in u mediu circungalatticu hè finu à 1,000 volte più densu di u gasu truvatu in u mediu intergalatticu. A temperatura di stu gas varieghja da 10,000 1 à XNUMX milione di Kelvin, facendu più caldu è più frescu di u gasu intergalatticu. Tuttavia, studià u gasu in flussu hè sfida per via di i signali chì sò sovrapposti da quelli da e galassie stesse.

A causa di u gasu outflowing, chì hè più faciule d'osservà, resta incerta. Puderia esse u risultatu di supernovae, venti stellari, o ancu feedback di buchi neri. In ogni casu, indipendentemente da a causa specifica, u flussu di gas finisce eventualmente, purtendu à a spegnimentu di a furmazione di stella in galaxie. Quandu una galaxia diventa quiescente, ùn formarà più stelle è apparirà di culore rossu.

Mentre chì ci hè ancu assai da amparà nantu à a respirazione galattica, e simulazioni furniscenu à l'astrònomu cunnizzioni utili. A simulazione FIRE, per esempiu, modella a furmazione è l'evoluzione di e galaxie annantu à miliardi d'anni, chì permette à i circadori di visualizà u flussu di gas in e fora di sti strutture cosmiche.

In cunclusioni, u gasu hè un cumpunente vitale in u prucessu di respirazione di a galaxia. Capisce u rolu di u gasu in a furmazione di stelle è u ciculu di vita di e galaxie hè cruciale per capisce l'urighjini di e stelle, i pianeti, è ancu a vita stessa.

