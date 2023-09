Capisce cumu si respiranu e galassie:

Per seculi, l'astrònomu cuncintrau a so attenzione nantu à e stelle è e galaxie, solu per scopre chì a maiò parte di a materia in una galaxia hè veramente gas. Cù l'avanzamenti in a tecnulugia, l'astrònomu sò avà capaci di osservà è di studià u flussu di gasu in e fora di e galaxie, stendendu luce nantu à u prucessu di respirazione di sti strutture cosmiche. Quandu una galassia cessa di respira, a furmazione di stelle si ferma.

U gasu esiste in diverse forme in u spaziu. Quandu si trova trà e galaxie, hè chjamatu u mediu intergalatticu, mentre chì u gasu circundante una galaxia hè cunnisciutu com'è gas circumgalactic. Ùn sò micca barriere distinti, ma piuttostu nomi utilizati da l'astrònomu per discrìviri sti diverse fasi di gas.

U flussu di gas trà una galaxia, u so mediu circumgalacticu è u mediu intergalatticu hè cruciale in a regulazione di a furmazione di stella. Stelle, gravità è a temperatura è a densità di u gasu ghjucanu un rolu in questu prucessu. Quandu u gasu si riunisce in galassie è si formanu stelle, u gasu hè eventualmente espulsu quandu e stelle mori, in particulare cum'è supernovae. U gasu, in questa fase, hè calda è diffusa, resistendu à a compactazione.

In ogni casu, cum'è u gasu abbanduneghja a galaxia è si rinfriscà, a so densità aumenta, permettendu à a gravità di esercite una forza più forte. U gasu hè tandu tornatu in a galaxia induve pò colapsà in nuvuli è dà nascita à novi stelle. Stu ciculu di riciclamentu di gas hè ciò chì permette à e galaxie di cuntinuà à respira.

L'astrònomi anu scupertu inizialmente u cuncettu di respirazione galattica in l'anni 1960 quandu anu osservatu a luce di quasars distanti chì passavanu per i nuvuli di gas. Da tandu, l'avanzamenti in a tecnulugia anu furnitu à l'astrònomu strumenti megliu è una cunniscenza più profonda di stu fenomenu.

Studiendu u mediu circumgalacticu, l'astrònomu anu trovu evidenza di respirazione di a galaxia in forma di nuvole di gas separati fora di e galaxie. Certi nuvuli di gas anu metallicità più altu, chì indicanu chì sò urigginati da l'internu di e galassie è sò stati successivamente espulsi. Stu gasu di metallicità più altu hè un signu chjaru di gasu chì hè digià statu in una galaxia.

Mentre chì capiscenu e specificità di a respirazione galattica resta una sfida, l'astrònomu anu truvatu chì u gasu in u mediu circumgalatticu hè finu à 1,000 volte più densu di u gasu intergalatticu. A temperatura di stu gas varieghja da 10,000 1 à XNUMX milione di Kelvin, facendu più fresche è più calda di u mediu intergalatticu.

I causi di i flussi di gasu sò sempre incerti, cù pussibulità cumprese supernovae, venti stellari, jet di buchi neri è feedback. Indipendentemente da i meccanismi esatti in ghjocu, stu prucessu di respirazione eventualmente si ferma, chì l'astrònomu chjamanu "quench".

Capisce cumu respira e galassie hè essenziale per svelà a relazione intricata trà u flussu di gasu, a furmazione di stella è l'evoluzione di a galaxia. A ricerca è i sondaggi in corso in questu campu cuntinueghjanu à approfondisce a nostra cunniscenza di u cosmosu è u nostru postu in questu.