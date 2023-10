A nascita di un novu pianeta: Evidenza di una collisione planetaria rilevata in un sistema stellare distante

L'astrònomi anu potenzialmente rilevatu a cunseguenza di una coliszione massiva trà dui pianeti giganti in un sistema stellare distante. A collisione, se cunfirmata, puderia furnisce una opportunità unica per assistisce à a nascita di un novu pianeta è acquistà insights in u prucessu di furmazione planetaria.

In dicembre di u 2021, l'astrònomu anu osservatu una stella simile à u sole, cunnisciuta cum'è ASASSN-21qj, chì sperimentava un sfarfallamentu è un dimming inusual. Bien que ces phénomènes ne soient pas rares et qu'ils soient généralement attribués au passage du matériel entre l'étoile et la Terre, un astronome amateur nommé Arttu Sainio a fait remarquer que l'émission de lumière infrarouge par l'étoile avait augmenté d'environ 4 % deux ans et demi avant avvenimentu di dimming.

Basatu annantu à queste osservazioni, i circadori pruponenu chì u tremulu è u dimming puderia esse spiegatu da una collisione cataclismica trà dui pianeti. L'impatti giganti di sta natura sò crede chì sò cumuni in l'ultimi fasi di a furmazione di u pianeta è ponu influenzà significativamente e dimensioni, cumpusizioni è orbite di i pianeti in un sistema.

A colisazione avaria liberatu una quantità enorme d'energia, creendu una massa calda è luminosa di materiale chì era centinaie di volte più grande di i pianeti originali. Stu corpu planetariu espansu, osservatu utilizendu u telescopiu spaziale WISE di a NASA, si rinfriscò gradualmente è si rimpiccò annantu à milioni d'anni, putenzialmente furmendu un pianeta completamente novu.

L'impattu avaria ancu generatu pennacchi di débris, alcuni di i quali si sò vaporizzati è cundensati in ghiaccio è cristalli di roccia. Ces plumes auraient pu passer entre l'ASASSN-21qj et la Terre, provoquant l'obscurcissement erratique de l'étoile.

Se l'interpretazione di questi avvenimenti hè corretta, studià stu sistema di stella puderia furnisce insights preziosi in i miccanismi di a furmazione di u pianeta. Da l'osservazioni limitati fatti finu à avà, i circadori anu deduciutu chì i pianeti in collisione eranu parechje volte a massa di a Terra, potenzalmentu paragunabili in grandezza à Uranu è Nettuno. Inoltre, a temperatura di u corpu post-impattu hè stata stimata à circa 700 ° C, chì suggerenu a prisenza di elementi cù temperature di ebollizione bassa, cum'è l'acqua.

Sta scuperta apre una nova finestra in a cunniscenza di i scontri planetari è a nascita di novi mondi. Studiendu e conseguenze di tali avvenimenti, i scientisti ponu scopre infurmazioni cruciali nantu à i prucessi chì formanu u nostru universu.

