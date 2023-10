A Storia Violenta di Andromeda Galaxy Revelata da u Prughjettu di Archeologia Galattica

Un prughjettu di archeologia galattica recente realizatu da una squadra internaziunale di astrofisici hà svelatu a storia viulente è drammatica di a Galassia Andromeda, a galassia grande più vicina à a nostra Via Lattea. Analizendu e cumpusizioni chimiche di e stelle in Andromeda, i circadori anu pussutu ricustruisce u so passatu. Anu scupertu una bundanza di elementi, cumprese nebulose planetarie è stelle giganti rosse, chì indicanu un prucessu di furmazione turbulente. In fatti, a squadra crede chì a creazione di Andromeda era più caòtica chè a furmazione di a Via Lattea.

I circadori pruponenu chì Andromeda hà sperimentatu una splutazioni di furmazione di stella intensa, chì pusò i fundamenti di a galaxia, seguita da un periodu secundariu di nascita stella trà 2 miliardi è 4.5 miliardi d'anni fà. Stu secondu periodu di starburst hè statu prubabilmente attivatu da una "fusione umida", quandu Andromeda hà scontru è fusionatu cù una altra galassia ricca di gas. L'afflussu di gasu in questa fusione hà alimentatu a furmazione di più stelle.

A squadra hà ancu trovu evidenza chì suggerenu chì Andromeda hà subitu scontri è fusioni cù altre galassie in u passatu. Esaminendu e cumpusizioni chimiche di e stelle in Andromeda, anu identificatu duie signature distinte in i so cumpunenti di discu. Una famiglia di stelle avia deci volte più ossigenu chè u ferru, mentri l'altru gruppu avia quantità simili di i dui elementi. Questa preziosa scuperta mette in luce a natura di a collisione suggerita è u so impattu nantu à a pupulazione stellare di Andromeda.

U prughjettu di l'archeologia galattica ùn solu furnisce insights in u passatu di Andromeda, ma ancu suggerisce u so turbulente futuru. A Via Lattea è Andromeda sò attualmente in un cursu di collisione, prughjettatu di scontru in circa 4.5 miliardi d'anni. Questa collisione hà da risultatu in una trasfurmazioni significativa per e duie galassie, sguassendu i so bracci spirali distintivi. E pupulazioni stellari, cumpresu u nostru sistema solare, sopravviveranu, ma seranu ghjittati in novi orbite intornu à un novu centru galatticu.

I risultati di a squadra cuntribuiscenu à una investigazione più larga di l'urighjini di l'elementi chimichi in l'universu. Ulteriori studii chì utilizanu telescopi avanzati cum'è u telescopiu spaziale James Webb continuanu à spiegà Andromeda è furnisce una cunniscenza più profonda di a so storia è l'urighjini.

