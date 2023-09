L'astronauti cumplenu i travaglii à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale

Dece residenti campanu attualmente in a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS), chì serve cum'è un laboratoriu di ricerca è un portu spaziale per a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione spaziale. Trè novi membri di l'equipaggiu sò ghjunti u 19 di settembre è anu cuminciatu à aghjustà à a vita in assenza di gravità.

Loral O'Hara di a NASA è Nikolai Chub di Roscosmos sò tutti dui residenti orbitali per a prima volta, è anu digià pigliatu diversi travaglii di mantenimentu. O'Hara hà processatu campioni d'acqua per valutà a qualità di l'acqua à bordu di a stazione, mentre Chub hà participatu à un esperimentu per evaluà a funzione cardiovascular è respiratoria.

I dui novi membri di l'equipaggiu, inseme cù l'ingegnere di u volu Oleg Kononenko di Roscosmos, sò stati trasportati à l'ISS nantu à a nave spaziale Soyuz MS-24. Kononenko hà passatu una parte di a so ghjurnata trasfirendu a carica da a Soyuz è adattendu à a vita à bordu di a stazione.

In preparazione per a so partenza u 27 di settembre, l'astronauta Frank Rubio di a NASA, u cumandante Sergey Prokopyev è l'ingegneru di u volu Dmitri Petelin di Roscosmos anu passatu u tempu per familiarizà cù a vita in orbita è cumpiendu a furmazione per a discesa cuntrullata manualmente di a nave spaziale Soyuz MS-23.

L'altri membri di l'equipaggiu di l'Expedition 69 chì sò ghjunti in Aostu si sò stallati in e so rutine è sò attivamente impegnati in diverse attività. Jasmin Moghbeli di a NASA hà recullatu dati di pressione sanguigna, Andreas Mogensen di l'ESA hà pruvatu un novu sistema di illuminazione per aiutà à mantene u ritmu circadianu, Satoshi Furukawa di JAXA hà realizatu travaglii di mantenimentu nantu à a Camera Ball Interna, è Konstantin Borisov di Roscosmos cuncintrau nantu à i travaglii di fontaneria orbitale.

I membri di l'equipaggiu di l'ISS cuntinueghjanu à travaglià nantu à i so compiti assignati, cuntribuiscenu à a ricerca scientifica è u studiu di u spaziu.

