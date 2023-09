U Telescopiu Extremely Large: Unlocking the Secrets of the Universe

A custruzzione di u Telescopiu Extremely Large (ELT) in u desertu di Atacama in Cile hè attualmente in corso, cù u scopu ambiziosu di creà u telescopiu più grande mai custruitu. Cù un diametru di specchiu primariu di 39 metri - un pocu più chjucu cà l'iconicu Arc de Triomphe in Parigi - è una struttura principale chì pesa 3700 tunnellate, l'ELT hà per scopu di rivoluzionari a nostra cunniscenza di l'universu.

À u core di l'ELT hè un imager avanzatu chjamatu MICADO (Camera d'Imaging Ottica Multi-Adaptive per Osservazioni Profonde). Sviluppatu da u Laboratoriu di Ricerca di Strumentazione Spaziale è Astrofisica (LESIA) di l'Osservatoriu di Parigi, MICADO permetterà à l'ELT di catturà imaghjini dettagliati di galassie distanti, stelle individuali, è ancu aiutà à a ricerca di esopianeti oltre u nostru sistema solare.

Una di e sfide affruntate da l'osservazioni in terra hè a turbulenza di l'atmosfera di a Terra, chì degrada a qualità di l'imaghjini. Per cumpensà questu, l'ELT incorpora un sistema d'ottica adattativa. Yann Clenet da LESIA spiega chì stu sistema misura a deformazione di a luce cù un sensoru, è dopu usa l'ottica currettiva - specchi cù attuatori - per migliurà a qualità di l'imaghjini. Un computer putente determina i cumandamenti per esse mandati à i specchi, assicurendu un rendiment ottimali.

A cunfigurazione di cinque specchi di l'ELT darà à l'astrònomu una nitidezza è una chiarezza senza precedente in e so osservazioni. Cù a so dimensione massiva è a so tecnulugia innovativa, l'ELT prumetti di sbloccare novi insights in i misteri di l'universu è espansione a nostra cunniscenza di u cosmo.

Fonti:

- Osservatoriu Europeu Sudu (ESO)

– Laboratoriu di Ricerca in Strumentazione Spaziale è Astrofisica (LESIA) di l’Osservatoriu di Parigi in Meudon

Definizione:

- Camera d'Imaging Ottica Multi-Adaptive per Osservazioni Profonde (MICADO): un imager avanzatu sviluppatu per u Telescopiu Extremely Large

- Exoplanets: pianeti chì esistenu fora di u nostru sistema solare

- Ottica adattativa: una tecnica aduprata per cumpensà a turbulenza atmosferica in l'osservazioni in terra, misurandu è curreggendu a deformazione di a luce.