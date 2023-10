U telescopiu spaziale James Webb osserva i pianeti nani in a cintura di Kuiper

Utilizendu u telescopiu spaziale James Webb (JWST), l'astrònomu anu fattu osservazioni significativu di trè pianeti nani situati in u Cintu Kuiper. I pianeti nani - Sedna, Gonggong è Quaoar - sò stati studiati utilizendu dati ottenuti da u Spettrometru Infrarossu Vicinu di Webb (NIRSpec). Queste osservazioni anu furnitu una visione di e so orbite è a cumpusizioni, cumprese a prisenza di l'idrocarburi ligeri è di e molécule organiche cumplessi chì si pensanu esse u risultatu di l'esposizione di metanu.

U Cinturinu di Kuiper, una regione à i lati esterni di u nostru Sistema Solare, hè populatu da numerosi oggetti ghiacciati. U studiu di Kuiper Belt Objects (KBOs), cunnisciutu ancu Trans-Neptunian Objects (TNO), hà rivoluzionatu a nostra cunniscenza di a storia di u Sistema Solare. Esaminendu a dispusizione è e caratteristiche di i KBO, i scientisti anu acquistatu insights in i currenti gravitazionali chì anu furmatu u nostru Sistema Solare è svelatu una storia dinamica di migrazioni planetarie.

L'osservazioni di u JWST di i pianeti nani in u Cinturinu di Kuiper significanu un passu significativu in avanti in a nostra esplorazione di u Sistema Solare esterno. Cumandatu da u prufessore Joshua Emery di l'Università di l'Arizona di u Nordu, a squadra internaziunale di l'astrònomu hà lampatu una nova luce nantu à a cumpusizioni è u cumpurtamentu di sti ogetti distanti. I risultati di a ricerca, dettagliati in un documentu preprintu rivisatu per a publicazione da a rivista Icarus, furnisce infurmazione preziosa per i studii in corso di u Belt Kuiper.

Mentre a nostra cunniscenza di a Regione Trans-Neptuniana è di a Cintura di Kuiper resta limitata, missioni cum'è Voyager 2 è New Horizons anu cuntribuitu à a nostra capiscitura. Tuttavia, u lanciu di u telescopiu spaziale James Webb hà generatu una immensa eccitazione trà l'astrònomu. E so capacità d'imaghjini infrared anu u putenziale di svelà più scuperte è furnisce una cunniscenza più profonda di u Sistema Solare esterno è i so oggetti celesti.

Fonti:

- Telescopiu Spaziale James Webb: https://www.jwst.nasa.gov/

- Kuiper Belt: NASA Science, "Kuiper Belt": https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

- Oggetti Trans-Neptuniani (TNO): Esplorazione di u Sistema Solare di a NASA, "Oggetti Trans-Neptuniani (TNO)": https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ in prufundità/