I scientisti di l'Università Johns Hopkins anu fattu un'osservazione degna di nota in quantu à i mudelli di muvimentu mostrati da diversi organismi. U so studiu revela chì l'organisimi, chì varienu da i microbi à l'omu, mostranu mudelli simili di muvimentu per capiscenu megliu è percive u so circondu. Sta ricerca hà u putenziale di impattu discipline cum'è a robotica è e scienze cognitive.

U studiu hà cuncintratu nantu à i pesci di cutidianu elettricu, una spezia cunnisciuta per emette scarichi elettrici per localizà un refuggiu è evade i predatori. I circadori anu nutatu chì quandu i luci eranu spenti, i pesci mostravanu movimenti frequenti in avanti è avanti, chì li permettenu di sensu attivamente u so ambiente in acqua scura. À u cuntrariu, in cundizzioni ben illuminati, u cutidianu s'imbulighjava dolcemente cù scoglii pocu frequenti di muvimentu rapidu. Stu cambiamentu di cumpurtamentu hè stata attribuita à a necessità di i pesci di spiegà u so circondu più attivamente quandu l'incertezza hè alta, è di turnà à un modu di "sfruttamentu" più stabile quandu l'incertezza diminuisce.

Curiosamente, i circadori anu truvatu chì stu cumpurtamentu di cambiamentu di modu ùn era micca limitatu à i pesci solu. Creendu un mudellu per simule i cumpurtamenti di sensazioni chjave, anu identificatu i stessi movimenti dipindenti di sensori in altri organismi, cumprese ameba, falene, blatte, pipistrelli, topi è umani. Questi risultati dimustranu chì l'organisimi in diverse spezie anu evolutu strategie simili per ottimisà a so percepzione di u mondu.

L'implicazioni di u studiu si estendenu oltre à capiscenu u cumpurtamentu di l'animali. I circadori credi chì e so insights ponu esse appiicati per migliurà u disignu di droni di ricerca è salvata, rovers spaziali è altri robots autonomi. Incorporandu sti mudelli di movimentu dipendente di i sensori in sistemi di cuntrollu roboticu, i scientisti speranu di rinfurzà a capacità di i robot per navigà è dà sensu à i so ambienti.

In generale, stu studiu mette in luce l'interconnessione di mudelli di muvimentu in diversi organismi. Si mette in risaltu cumu l'evoluzione hà purtatu à a cunvergenza di suluzioni simili, ancu in spezie chì sò alluntanati nantu à l'arbre di a vita. Avanzate, più esplorazione di i muvimenti di sensazione inconsciente in animali è altri organismi viventi prumette di approfondisce a nostra cunniscenza di a cognizione è potenzialmente ispirate avanzamenti innovatori in robotica.

FAQ

Chì ghjè u principale scupertu di u studiu realizatu da i scientisti di l'Università Johns Hopkins?

A scuperta principale hè chì l'organisimi, chì varienu da i microbi à l'omu, mostranu mudelli simili di muvimentu per capiscenu è percive u so circondu.

Chì organismi sò stati specificamente menzionati in i risultati di u studiu?

I risultati di u studiu includenu pesci di coltelli elettrici, ameba, falene, blatte, pipistrelli, topi è umani.

Chì applicazioni potenziale hà sta ricerca?

A ricerca hà implicazioni per discipline cum'è a robotica è e scienze cognitive. Puderia esse adupratu per migliurà u disignu è a funziunalità di i droni di ricerca è salvata, rover spaziali è altri robots autonomi.