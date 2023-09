A scuperta inaspettata di vasti giacimenti d'idrogenu in l'Est di a Francia

À a periferia di Folschviller, una piccula cità in l'est di a Francia, trè capanni modesti anu attiratu una attenzione significativa da i scientisti, i ghjurnalisti è u publicu. Questi capannoni si trovanu sopra un pozzo chì hè statu inizialmente perforatu in u 2006 è avà accoglie un sistema di misurazione di gasu chjamatu SysMoG. Originariamente pensatu per detectà a cuncentrazione di metanu sotterraneo, SysMoG hà fattu una scuperta sorprendente durante a so esplorazione - cuncentrazioni elevate d'idrogenu.

À una prufundità di 1,100 metri, a cuncintrazione di l'idrogenu dissolutu righjunghji u 14 per centu, è puderia esse finu à u 90 per centu à 3,000 metri. Queste scuperte straordinarie suggerenu chì a regione di Lorena, cumpresu Folschviller, puderia allughjà unu di i più grandi dipositi di l'idrogenu cunnisciuti in u mondu, cù una stima di 46 milioni di tunnellate d'idrogenu biancu.

A scuperta di sti dipositi di l'idrogenu era un risultatu inespettatu di u prughjettu Regalor, chì hà u scopu di investigà a fattibilità di a produzzione di metanu in a regione Lorena. U prugettu hà ancu cercatu di esaminà a prisenza di altri gasi. Dopu à a cessazione di a pruduzzione di carbone in Lorena in u 2004, Francaise de L'Energie hà prupostu di estrazione di metanu da i campi di carbone di a regione. U guvernu regiunale hà rializatu a cumpetenza di Laboratoire GeoRessources per determinà a viabilità di u prugettu, purtendu à u sviluppu di SysMoG in cullaburazione cù Solexperts, una sucietà franco-svizzera.

SysMoG hè dotatu di una sonda patentata chì pò esse calata à a prufundità di 1,500 metri. Utilizendu una membrana per separà i gasi da l'acqua, a sonda permette l'estrazione di gasi per l'analisi di a superficia. Nanzu, a prisenza di gasi sotterranei necessitava di purtà l'acqua à a superficia è di degassing.

E misurazioni iniziali in u pozzu anu revelatu chì u 99 per centu di u gasu dissolutu à 600 metri era metanu, cù l'1 per centu di l'idrogenu. In ogni casu, cum'è a squadra avanzava più profonda, anu osservatu un aumentu consistente in a cuncentrazione di l'idrogenu. À u fondu di u foru, l'idrogenu custituiscenu circa 20 per centu di u gasu dissolutu.

Per indagà ulteriormente a cuncentrazione di l'idrogenu, i circadori pensanu à misurà trè altri fori à prufundità simili. Se a cuncentrazione di l'idrogenu resta alta lateralmente, u prossimu passu implica a perforazione di un foru di 3,000 metri per cunvalidà cumu a cuncentrazione di l'idrogenu evoluzione cù a prufundità. Stu sforzu determina ancu se l'idrogenu hè presente in forma dissoluta o gasosa.

A scuperta di sti dipositi di l'idrogenu puderia avè implicazioni prufonde per u futuru di l'energia pulita. Cù l'idrogenu esse salutatu cum'è un candidatu di carburante significativu per via di u so potenziale per emissioni netti zero, l'abbundanza di "idrogenu biancu" in a regione di Lorena puderia cuntribuisce assai à a transizione globale à l'energia pulita.

Definizione:

- SysMoG: Un sistema di misurazione di gas utilizatu per misurà a cuncentrazione di gas sotterranei.

– Metanu : Un gasu incolore è inodore, spessu assuciatu cù u gasu naturale è una putenziale fonte d'energia.

– Pozzo : un foru strettu perforatu in terra per estrae risorse naturali o fà studii geologichi.

– Idrogenu: Un gasu incolore chì pò esse usatu cum'è fonte di carburante per via di u so altu cuntenutu di energia.

– Lorena : una regione di l’est di a Francia cunnisciuta per a so pruduzzione di carbone.

Fonti:

– Jacques Pironon, direttore di ricerca à u Laboratoriu GeoRessources à l’Université de Lorraine

- Dhananjay Khadilkar, ghjurnalistu basatu in Parigi