I risultati notevoli di u Moon Lander è Rover di l'India

L'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) hà mandatu recentemente u so Moon lander, Vikram, è u rover, Pragyan, per spiegà u polu sudu di a Luna. Ancu s'ellu sò stati urdinati per entre in u modu di sonnu finu à l'alba lunare di u 22 di settembre, anu digià furnitu alcune insight fascinante chì anu lasciatu i scientisti planetarii intrigati.

Densità è Temperature di a Ionosfera di a Luna

Vikram hè dotatu di una sonda chì hà fattu e prime misurazioni di a densità è a temperatura di l'ionosfera di a Luna. Sicondu ISRO, l'ionosfera vicinu à u polu lunare hè relativamente sparse, cù circa 5-30 milioni d'elettroni per metru cubicu. Sta densità pare varià in tuttu u ghjornu lunare. Questa infurmazione hè cruciale per i futuri sistemi di cumunicazione lunare è di navigazione, postu chì densità elettroniche più elevate ponu causà ritardi di signale. Tuttavia, u plasma sparse osservatu da Vikram significa chì i ritardi potenziali seranu minimi è a trasmissione ùn saria micca un prublema.

Variazioni di temperatura in u terrenu lunare

Capisce a temperatura è a conduttività di u terrenu lunare hè essenziale quandu si cunsidereghja futuri insediamenti nantu à a Luna. A sonda di temperatura di Vikram, dotata di 10 sensori, hà revelatu risultati interessanti. Duranti u ghjornu, a temperatura à 8 cm sottu à a superficia hè di circa 60 ºC più bassu chè à a superficia. Questa forte diminuzione di a temperatura hè prevista per via di e proprietà conduttive limitate di u tarritoriu lunare. Sti misurazioni sò diffirenti di quelli ottenuti da Lunar Reconnaissance Orbiter di a NASA in u 2009, chì indicanu chì a temperatura di a superficia hè significativamente più calda di quella registrata prima.

Un terremotu di luna suspettatu

Trà e diverse vibrazioni registrate da u sismografu di Vikram, un avvenimentu hà attiratu l'attenzione di i scientisti. L'instrumentu hà rilevatu un picculu avvenimentu sismicu o l'impattu di un minuscule meteorite chì si calava in circa 4 seconde. Tali avvenimenti sò previsti nantu à a Luna per via di picculi impatti è aghjustamenti tettonici lucali. Tuttavia, più osservazioni è una reta sismica glubale nantu à a Luna sò necessarie per capiscenu cumplettamente u significatu di questi avvenimenti.

Cunfirmazione di Presenza di Sulphur

I testi preliminari di Pragyan anu cunfirmatu a prisenza di sulphur in a superficia lunare vicinu à u polu sudu. Questa hè una scuperta impurtante postu chì u zolfo hè un elementu chjave di a roccia fusa. I scientisti credenu chì a Luna era una volta cuperta da una grossa capa di roccia fusa, chì eventualmente si solidificava per furmà a so superficia. Misurendu a cuncentrazione di zolfo, i circadori ponu acquistà una visione di a storia geologica di a Luna. In ogni casu, hè ancu pussibule chì u zolfo hè urigginatu da l'impatti di l'asteroide nantu à a superficia di a Luna. ISRO hà u scopu di cumminà e so scuperte cù e dati di e missioni Apollo di i Stati Uniti per capisce più a geochimica di a Luna.

