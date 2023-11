I zitelli sviluppanu a cuscenza spaziale à quattru mesi, studia trova

A nova ricerca di l'Università di Birmingham hà revelatu chì i zitelli di quattru mesi ponu capisce l'interazzione trà i so corpi è u spaziu circundante. Cunducendu un esperimentu tattile è visuale, u studiu hà truvatu chì i cervelli di i zitelli sò capaci di cunnetta a vista è u toccu, cuntribuiscenu à a so cuscenza spaziale. Questa scuperta rivoluzionaria furnisce una insight preziosa nantu à u sviluppu iniziale di l'autocuscenza in i zitelli.

Utilizendu un novu approcciu sperimentale, i sperti di u BabyLab di Birmingham dimustranu à i zitelli una bola in muvimentu nantu à una schermu chì si avvicinava o si alluntanò da elli. Duranti stu prucessu, i zitelli anu ricivutu una vibrazione gentile nantu à e so mani quandu u ballò era più vicinu à elli, mentre chì a so attività cerebrale era monitorata. I circadori anu scupertu chì ancu à quattru mesi d'età, i zitelli mostranu una attività cerebrale somatosensoriale (tattile) aumentata quandu u toccu era precedutu da un oggettu chì si move versu elli.

U duttore Giulia Orioli, u principale investigatore di u studiu, spiegò chì questi scuperti suggerenu chì i zitelli anu una capacità naturale di percive u spaziu intornu à elli è capisce cumu i so corpi interagiscenu in quellu spaziu. Questa integrazione sensoriale iniziale, cunnisciuta cum'è spaziu peripersonale, hè un aspettu impurtante di a cuscenza umana. A scuperta suscite dumande intriganti nantu à a misura in quale queste capacità sò innate o amparate.

U studiu hà ancu esploratu e reazzioni di i zitelli più vechji quandu anu toccu inesperu dopu chì a bola nantu à u screnu si alluntanò da elli. I circadori anu osservatu chì i zitelli di 8 mesi mostranu segni di sorpresa in a so attività cerebrale, chì indicanu chì ùn anu micca anticipatu u toccu basatu nantu à a direzzione visuale di l'ughjettu in muvimentu. Questu suggerisce chì quandu i zitelli avanzanu in u so primu annu di vita, i so cervelli sviluppanu una cuscenza più sofisticata di a presenza di u so corpu in u spaziu.

I circadori prughjettanu di cuntinuà a so investigazione includendu participanti di diversi gruppi d'età, da i neonati à l'adulti. L'intruduzioni acquistate da u studiu di l'attività cerebrale in l'adulti ponu mette in luce u sviluppu di e capacità multisensoriali di i zitelli. Inoltre, a squadra spera di esaminà se i neonati mostranu ancu segni di percepisce a pusizione di u so corpu in u spaziu, chì puderia furnisce una cunniscenza più profonda di l'urighjini di a cuscenza umana.

Svelendu i misteri di a cuscenza spaziale di i zitelli, sta ricerca ùn cuntribuisce micca solu à a nostra capiscitura di u sviluppu umanu precoce, ma ancu pone a basa per più studii chì esploranu i prucessi cognitivi cumplessi sottumessi à a nostra percepzione di u mondu.

1. I zitelli di quattru mesi ponu capisce a cuscenza spaziale ?

Iè, secondu un studiu di l'Università di Birmingham, i zitelli à quattru mesi mostranu una cunniscenza di cumu i so corpi interagiscenu cù u spaziu intornu à elli.

2. Cumu hè statu fattu u studiu ?

I circadori dimustranu à i zitelli una bola in muvimentu nantu à una schernu, chì si avvicinava o si alluntanò da elli. I zitelli anu ricivutu una vibrazione gentile nantu à e so mani quandu u ballò era più vicinu à elli, mentre chì a so attività cerebrale era misurata.

3. Chì hà trovu u studiu ?

U studiu hà truvatu chì i zitelli mostranu una attività cerebrale somatosensoriale rinfurzata quandu un toccu era precedutu da un oggettu chì si move versu elli, chì indica a so capacità di ligà a vista è u toccu.

4. Chì significarà questu per u sviluppu di a cuscenza di sè stessu in i zitelli ?

I risultati suggerenu chì i cervelli di i zitelli sò cablati per cunnette l'infurmazioni sensoriali è percive u spaziu intornu à elli. Stu sviluppu iniziale di a cuscenza spaziale cuntribuisce à l'autocuscenza.

5. Sò sti capacità innate o amparate ?

U studiu suscite dumande nantu à l'urighjini di sti capacità. Mentre chì più ricerca hè necessaria, i risultati indicanu chì ancu à a ghjovana età, i zitelli mostranu capacità innate per percive a pusizione di u so corpu in u spaziu.

Fonte: Università di Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)