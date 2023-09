U Futuru di l'Esplorazione Spaziale: Una Conversazione cù Eric Ianson di a NASA

In una prossima conferenza intitulata "Pianeti è asteroides è lune... oh me!", Eric Ianson, Vice Direttore di a Divisione di Scienze Planetarie in a sede di a NASA, discuterà l'ultimi è eccitanti sforzi di a NASA in l'esplorazione spaziale. Questu include a cullizzioni di mostri da a superficia di Marte, una dimostrazione di a difesa planetaria sfondendu intenzionalmente una nave spaziale in un asteroide, è l'esplorazione di a luna Europa di Jupiter è u so oceanu coperto di ghiaccio.

I tappe chì i ghjovani ponu aspittà di tistimunià in a so vita in u campu di l'esplorazione spaziale sò difficiuli di predichendu, postu chì a tecnulugia evoluzione rapidamente è l'interessi cambianu. Tuttavia, ci sò certe tendenzi chì ponu esse identificati. U ritornu di l'omu à a Luna è l'eventuali sbarcu di l'astronauti in Marte sò in l'orizzonte. E missioni robotiche à parechji pianeti, lune è corpi chjuchi in u sistema solare cuntinueghjanu, cun un focusu nantu à destinazioni cum'è a luna Europa di Jupiter, a luna di Saturnu Titan è Uranu. Ci saranu ancu avanzamenti in l'identificazione di mondi abitabili fora di u nostru sistema solare.

U rolu di a NASA in l'ottenimentu di i prossimi grandi scuperte spaziali hè vitale, ancu quandu e cumpagnie private cum'è SpaceX ghjucanu un rolu sempre più impurtante in u viaghju spaziale. Mentre chì e cumpagnie private anu una motivazione cummerciale, a NASA hè finanziata per ottene obiettivi specifichi di scienza, esplorazione o tecnulugia. Cullaburazioni cù l'industria sò cumuni, ma ci sò casi induve a NASA sviluppa strumenti specializati o navi spaziali in casa, cum'è i rovers di Mars è l'Europa Clipper.

U recente successu di u prugramma spaziale di l'India chì sbarca nantu à u polu sudu di a luna hè lodabile. A NASA apprezza a cullaburazione internaziunale è ricunnosce l'impurtanza di sparta dati di missione per u benefiziu di a scuperta scientifica. Incuragiscenu i so culleghi internaziunali à fà u listessu, prumove l'esplorazione pacifica di u spaziu.

Quandu hà dumandatu nantu à u so filmu preferitu o spettaculu TV nantu à u spaziu o l'esplorazione spaziale, Eric Ianson hà mintuatu parechji preferiti, cumprese "Apollo 13", "U Martian" è "L'Imperu Strikes Back". Tuttavia, in fine hà sceltu "The Right Stuff" cum'è a so prima scelta. A film descrive a storia di l'astronauti originali Mercury Seven è catturà l'imaginazione è i sfidi di u viaghju spaziale in un tempu quandu era a transizione da a scienza fiction à a realità.

A Conferenza Wilder Penfield di Eric Ianson hè prevista per u 13 di nuvembre à 4 ore in l'Anfiteatru Jeanne Timmins di The Neuro.

Definizione:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale civile di i Stati Uniti rispunsevule per l'esplorazione è a ricerca spaziale di a nazione.

Programma di Esplorazione di Marte - Un prugramma di a NASA focu annantu à l'esplorazione di Marte, cumpresu u studiu di u clima di u pianeta, a geologia è u putenziale per sustene a vita.

Radioisotope Power Systems Program - Un prugramma di a NASA chì sviluppa è mantene l'usu di sistemi di putere radioisotopi, chì furnisce l'electricità per e missioni di u spaziu prufondu utilizendu u calore generatu da a decadenza di isotopi radioattivi.

Difesa planetaria - U studiu è u sviluppu di metudi per prutege a Terra da l'eventi di impattu potenziale da asteroidi o cometi.

Europa - Una di e lune di Jupiter chì si crede chì hà un oceanu sotterraneo di acqua liquida sottu a so crosta glaciale.

Servizii di carichi lunari cummirciali - Un prugramma chì hà da scopu di furnisce missioni di scienza è tecnulugia à a Luna per via di partenariati cù cumpagnie cummerciale.

Perseverance Rover - Una missione di a NASA in Marte chì hà da scopu di spiegà l'abitabilità di u pianeta, cercà segni di vita antica, è raccoglie campioni per u potenziale ritornu à a Terra.

James Webb Space Telescope - Un telescopiu spaziale imminente chì sarà lanciatu in 2021, cuncepitu per esse u telescopiu spaziale più putente mai custruitu.

Programma Artemis - Un prugramma di a NASA chì hà u scopu di sbarcà "a prima donna è u prossimu omu" nantu à a Luna da u 2024.

