U novu fossile di Spider Trapdoor Giant furnisce una visione di l'antenati di e spezie muderne

Un fossile recentemente scupertu di una ragna di trappula giganti hà illuminatu l'antenatu di u mudernu spider trapdoor à pedi di spazzola. U fossile, chjamatu Megamonodontium mccluskyi, hè stimatu à circa 11 à 16 milioni d'anni è misura circa 23.31 millimetri.

Ancu s'ellu ùn pare micca significativu, hè quattru volte più grande di l'attuali spezie di spider trapdoor di spazzola chì si trova in Australia. U fossile hè statu scupertu in McGraths Flat, una regione secca in New South Wales, è hè solu u quartu fossili di spider mai trovu in Australia.

Sta scuperta furnisce infurmazioni preziose nantu à l'evoluzione è l'estinzione di l'antichi ragni giganti trapdoor. Cumpia ancu una lacuna in a nostra cunniscenza di u passatu è cumu questi spider anu cambiatu cù u tempu. Ancu s'ellu ci sò circa 300 spezie diverse di spider trapdoor di spazzola vivi oghje, ùn si fossilizzanu micca bè. Per quessa, sta scuperta hè particularmente significativa per acquistà insight in i so antichi contraparti.

U studiu chì detalla sta scuperta hè dispunibule in u Zoological Journal of the Linnean Society.

