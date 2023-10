E cumunità indigene abbraccianu l'eclissi solare cum'è un avvenimentu sacru

In anticipazione di l'eclissi solare di stu weekend, i membri di e cumunità indigene in u Nordu, u Centru è u Sudamerica si preparanu à onore l'avvenimentu celeste cù tradizioni sacre è insegnamenti culturali. Per a Nazione Navajo, l'eclissi tene una solennità è un significatu speciale. U ghjornu di l'eclissi, i Navajo anu osservatu un periodu di riflessione è di preghiera, astinendu di fighjà l'eclissi o di participà à attività fisiche.

Krystal Curley, u direttore esecutivu di Indigenous Life Ways senza prufittu, hà evidenziatu l'unicità di i protokolli culturali Navajo chì circundanu l'eclissi, dicendu: "Ci hè tante cose chì ùn avemu micca suppostu di fà cum'è Dine persone in paragunà à altre tribù, induve hè bè per elli. per fighjà l'eclissi o esse fora o fà e cose ". U ghjornu di l'eclissi, destinazioni turistiche famose nantu à a riserva Navajo, cum'è Monument Valley è Four Corners Monument, seranu chjusi per permette à i residenti di osservà l'avvenimentu da e so case in silenziu.

Mentre chì e cumpagnie di tour guidate da Navajo cessanu ancu l'operazioni durante l'eclissi, certi gruppi indigeni in altre regioni vedenu cum'è una opportunità per trasmette insignamenti culturali è sparte storie. L'eclissi hè vistu cum'è un mumentu spirituale, simbulizendu a fine di un ciculu è a rinascita di u sole. Hè vistu cum'è un abbracciu celeste trà a luna è u sole.

Paul Begay, un cunsigliu culturale Navajo, hà descrittu l'eclissi cum'è un disturbu è a morte di u sole, enfatizendu a necessità di reverenza è a cessazione temporale di l'attività. In Chinle, Arizona, Shiye Bidziil, chì hè Navajo è Lakota, pensa à vede l'eclissi cù i so figlioli è educà nantu à u so significatu. GeorGene Nelson, direttore di u dipartimentu linguisticu di a Tribù Klamath, hà da participà à un pannellu educativu per sparte storie di eclissi da e persone Klamath, Modoc è Yahooskin-Paiute.

L'eclissi di u sole offre l'occasione per e cumunità indigene di ricunnettà cù e so tradizioni culturali è di trasmette a so cunniscenza sacra à i ghjovani generazioni. Hè un tempu di riflessione, preghiera è reverenza, ricurdendu à e persone l'interconnessione di u mondu naturali è u significatu di l'avvenimenti celesti in e cosmologie indigene.

Definizione:

- Navajo / Dine: Si riferisce à u populu Navajo, una tribù nativa americana chì vive principalmente in u suduvestu di i Stati Uniti.

- Tradizioni Sacre: Custumi è pratiche chì anu un significatu spirituale profondu in un cuntestu culturale o religiosu particulare.

Fonti:

- The Associated Press.